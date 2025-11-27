Pilas en Black Friday: estas son las cuatro estafas más comunes en Colombia y cómo protegerse

La temporada de descuentos más esperada del año llega este viernes con el Black Friday a nivel mundial, jornada que también se ha convertido en uno de los momentos más peligrosos para el comercio electrónico. Cada clic impulsivo puede ser una trampa.
Así lo advierte ESET, compañía especializada en ciberseguridad, que analizó los principales canales por los que se propagan los fraudes digitales durante eventos como Black Friday, Cyber Monday o Hot Sale. Su conclusión es clara: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea falsa.