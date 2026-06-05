¡Se siente como en casa! David Alonso brilló en el primer día del GP de Hungría

En Hungría, tal como lo hizo en 2025, David Alonso brilló con el Aspar Team en el primer día del GP de Moto2 en el Balaton Park. A pesar de tener que “tragar” la humareda generada por la moto de Senna Agius, pues la Kalex del australiano sufrió un fallo en el motor, lo que generó una densa nube de humo que pareció afectar en un inicio al colomboespañol, empero, al final no pudo frenar su buena presentación. Alonso, quien fue campeón de Moto3 en 2024, marcó un tiempo de 1 minuto, 40 segundos y 432 milésimas, quedando solo a 0.203 s de Manuel González, quien a su vez lidera el campeonato mundial de Moto2. Este buen resultado llena de expectativa a todo el Aspar Team porque ven probable una victoria en Balaton Park, tal cual lo hicieron el año pasado en la única carrera ganada hasta el momento por Alonso en la categoría.

Tras la buena presentación, Alonso está clasificado directamente a la Q2 y peleará este próximo sábado 6 de junio por ser el poleman para la batalla velocística del domingo. La estrechura del circuito, sumada a la cantidad de curvas y cambios de dirección que deben tomar los pilotos, lo cual es la especialidad de David. El piloto de la Kalex azul número 80 tendrá una gran oportunidad de pasar la página tras lo sufrido en Mugello, pues fue en el GP de Italia donde Alonso tuvo su peor presentación (18.° lugar), justamente en el único fin de semana que tuvo complicaciones físicas o con la motocicleta. Ahora, recuperado de su hombro, derecho casi en su totalidad, más un vehículo que respondió de la mejor manera en la primera salida del fin de semana, Alonso se posiciona como un candidato para conseguir la pole junto a “Manugas” y Celestino Vietti.