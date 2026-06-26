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¡Con sed de revancha! David Alonso dominó los entrenamientos libres de Moto2 en Países Bajos tras ser segundo en Chequia

El piloto colombo-español David Alonso logró la vuelta más rápida en el circuito de Assen en las prácticas libres de Moto 2. Este próximo sábado 27 de junio se correrá la clasificación, ¿a qué hora y dónde ver la Qualy?

  • David Alonso atraviesa su mejor momento en el año. FOTO: X asparteam
    David Alonso atraviesa su mejor momento en el año. FOTO: X asparteam
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 41 minutos
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David Alonso empezó con toda el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos en Moto2. El corredor colombo-español sostuvo un ritmo mayor al de sus contrincantes en la calurosa mañana que se vivió en el Circuito de Assen este viernes 26 de junio. Alonso llega a la décima válida del torneo de la categoría intermedia del motociclismo de velocidad tras la breve decepción del pasado domingo 21 de junio cuando se le escapó el triunfo en Brno, Chequia, en la última curva contra el español Iván Ortolá.

Cabe recordar que el piloto número 80 del Aspar Team dominó en los libres y la clasificación que le brindó la pole en República Checa, sin embargo, fue un golpe a su confianza el haber caído de la forma en que lo hizo. Sorprendentemente, Alonso no se dejó nublar por los pensamientos de inseguridad y salió a brindar espectáculo en el primer día de pruebas cinco días después en Países Bajos.

Alonso, al mando de su moto Kalex, desfiló con la mayor velocidad de Moto2 en los libres, marcando 1 minuto, 36 segundos y 154 milésimas, lo que lo deposita en el primer lugar de los 14 clasificados directamente a Q2. Manuel González, el español que domina en la categoría, quedó solo nueve milésimas detrás del piloto de madre colombiana.

“Ha sido complicado gestionarlo, pero he sabido leer la pista en estas condiciones. Las altas temperaturas hacen que el motor corra menos, y eso hace que pierdas alguna décima en la recta. Además, también había menos agarre y era complicado confiar en el neumático trasero. Hay que tratar de dar el máximo en cada situación. Mañana por la mañana todo parecerá muy bonito, pero en la clasificación todo cambiará bastante. Primero quiero trabajar en el ritmo y en los cambios de dirección a alta velocidad: son clave para hacer una buena vuelta y quiero ser más constante en eso. Por la tarde habrá que ponerse en modo altas temperaturas para sobrevivir. Tendré que mantenerme en los puntos en los que soy fuerte y, en los otros, tratar de perder lo menos posible. Si consigo la pole en Assen, será una gran alegría, porque no es el mejor circuito para mí, pero, si no lo logro, trataré de estar lo más arriba posible porque me dará fuerzas para la carrera”, afirmó Alonso en charla pospráctica.

David, que muestra su mejor nivel en el año, buscará su segunda pole al hilo este próximo sábado a las 7:05 a.m., hora de Colombia, con transmisión de ESPN2 y Disney+.

Lea también: El motociclista paisa Daniel Fernández acelera y reta los límites en Rumania

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