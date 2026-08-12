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Empresa de aviación puso a disposición del Chocó ambulancia aérea tras terremoto

La aeronave está equipada con elementos médicos para atención de pacientes y asimismo contribuir con el traslado de los heridos luego del sismo del pasado 10 de agosto.

  • La única ambulancia aérea en Colombia fue puesta a disposición de la gobernadora del Chocó. Fotos: AFP y Helistar
    La única ambulancia aérea en Colombia fue puesta a disposición de la gobernadora del Chocó. Fotos: AFP y Helistar
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Las personas y las empresas se siguen solidarizando con las zonas afectadas del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado 10 de agosto sacudió al país. De las últimas en sumarse fue una empresa de operaciones aéreas especializadas que puso a disposición de la Gobernación del Chocó una ambulancia aérea.

Se trata de Helistar, que a través de un comunicado informó que habilitó al helicóptero EC145 para que las autoridades chocoanas lo utilizaran para la atención de los heridos por el sismo y el traslado de pacientes a centros hospitalarios de otros lugares.

La compañía enfatizó que esta es la única ambulancia helicoportada de Colombia y tiene capacidad para el traslado de pacientes en condición crítica y neonatos, pues cuenta con una incubadora, además de estar acompañada por personal médico y paramédico de alta experiencia en atención de emergencias, traslado aeromédico y rescate aéreo, “preparado para responder a situaciones de alta complejidad”.

Lea también | Cuando la tierra tiembla sobre un territorio fracturado: las heridas que el terremoto vuelve a abrir en Chocó

“Su capacidad operativa resulta especialmente relevante en una emergencia como la que atraviesa el departamento, donde las condiciones geográficas, las afectaciones a las vías y las dificultades de acceso pueden limitar la llegada oportuna de ambulancias y otros medios de transporte terrestre”, resaltó la empresa en su comunicado, agregando que asumirán integralmente los costos asociados a la disposición y operación de la aeronave durante esta misión humanitaria.

Esta empresa colombiana nació en 1999 y se ha caracterizado por ofrecer servicios aéreos no regulares como vuelos chárter y servicios especializados de carga y pasajeros, como el transporte aéreo para empresas de petróleo, gas, minería y energía, así como el traslado de personajes considerados de alto perfil, como celebridades y líderes políticos.

Ahora esta compañía se une a la atención del departamento de Chocó, una de las zonas más golpeadas por el sismo más intenso del país en la última década. En este lugar, que además fue el epicentro del temblor, se han reportado hasta la mañana del miércoles, 12 de agosto, 14 fallecidos, 139 personas heridas y 4 han sido reportadas como desaparecidas.

Entre los heridos, varios han sido trasladados a Antioquia. En la mañana de este jueves se confirmó el recibimiento en Rionegro de 17 nuevos pacientes provenientes de Chocó, completando en total 33 personas que han sido movilizadas desde Quibdó.

Siga leyendo: Antioquia recibe a 17 nuevos pacientes del Chocó tras el terremoto: ya van 33 trasladados

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué empresa puso una ambulancia aérea a disposición del Chocó tras el terremoto?
Helistar puso a disposición de la Gobernación del Chocó un helicóptero EC145 para apoyar la atención de heridos y trasladar pacientes a centros hospitalarios de otros lugares.
¿Qué capacidad tiene la ambulancia aérea enviada al Chocó para ayudar a la emergencia tras el terremoto?
La ambulancia helicoportada puede trasladar pacientes en condición crítica y neonatos. Cuenta con una incubadora y personal médico y paramédico especializado en emergencias, traslado aeromédico y rescate aéreo.
¿Por qué una ambulancia aérea es importante para atender a los heridos del terremoto en Chocó?
El transporte aéreo puede facilitar la evacuación de pacientes porque algunas zonas de Chocó tienen dificultades de acceso terrestre y vías afectadas por la emergencia. Esto permite reducir los tiempos de traslado hacia centros asistenciales con mayor capacidad de atención.
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