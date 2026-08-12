Empresa de aviación puso a disposición del Chocó ambulancia aérea tras terremoto

Las personas y las empresas se siguen solidarizando con las zonas afectadas del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado 10 de agosto sacudió al país. De las últimas en sumarse fue una empresa de operaciones aéreas especializadas que puso a disposición de la Gobernación del Chocó una ambulancia aérea.

Se trata de Helistar, que a través de un comunicado informó que habilitó al helicóptero EC145 para que las autoridades chocoanas lo utilizaran para la atención de los heridos por el sismo y el traslado de pacientes a centros hospitalarios de otros lugares.

La compañía enfatizó que esta es la única ambulancia helicoportada de Colombia y tiene capacidad para el traslado de pacientes en condición crítica y neonatos, pues cuenta con una incubadora, además de estar acompañada por personal médico y paramédico de alta experiencia en atención de emergencias, traslado aeromédico y rescate aéreo, “preparado para responder a situaciones de alta complejidad”.

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“Su capacidad operativa resulta especialmente relevante en una emergencia como la que atraviesa el departamento, donde las condiciones geográficas, las afectaciones a las vías y las dificultades de acceso pueden limitar la llegada oportuna de ambulancias y otros medios de transporte terrestre”, resaltó la empresa en su comunicado, agregando que asumirán integralmente los costos asociados a la disposición y operación de la aeronave durante esta misión humanitaria.