Colombia de luto: Gobierno decreta tres días de duelo en honor a las víctimas del terremoto

Colombia está de luto.
Durante tres días, la bandera nacional estará a media asta para recordar a quienes murieron tras el terremoto que sacudió al país el pasado lunes. Tres días de homenaje para pérdidas que permanecerán para siempre.
El Gobierno nacional decretó el duelo mediante el Decreto 1172 del 11 de agosto, como una expresión pública de solidaridad con las familias y allegados de las víctimas. La medida ordena que la bandera nacional permanezca a media asta en los edificios públicos, las embajadas y los consulados de Colombia en el exterior.
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La bandera a media asta acompañará estos días de duelo mientras en las zonas más afectadas continúan las labores de búsqueda, atención y evaluación de daños. Hasta ahora, de acuerdo con el Informe Consolidado No. 14, de los organismos de respuesta, el balance registra en Cali 95 fallecidos y 997 heridos; en Pereira, 79 muertos y 278 lesionados; Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos; y Manizales, cinco muertos y 112 heridos.