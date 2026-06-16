David Ojeda y Luis Benítez, un paso más cerca de sus sueños, estarán en el draft de la NBA G League

Los colombianos David Ojeda y Luis Benítez, bicampeones en 2025 y finalistas de la Liga Profesional en 2026 con Paisas Basketball, fueron seleccionados para el draft de la NBA G League. Este llamado, programado para el segundo semestre del año, pone a las figuras locales a un solo paso de la élite del baloncesto internacional y de la NBA. Con 23 y 21 años, respectivamente, Ojeda y Benítez firmaron un contrato con Daniel Hazan, mediante el cual se convierten en dos de los 100 jugadores elegibles para ingresar a la Liga de Desarrollo de la NBA, conocida mundialmente como la NBA G League. También le puede interesar: La NBA ya mira a Medellín gracias a Daivon Bailey, la estrella de Paisas Aunque aún no hay una fecha concreta para el draft, generalmente se realiza en octubre, antes de los campos de entrenamiento y del inicio de la temporada regular de la NBA, que acaba de coronar a los Knicks de Nueva York como campeones. De esta manera, Ojeda y Benítez siguen los pasos de jugadores colombianos como Braian Angola y Jaime Echenique, quienes brillaron en la NBA G League. Hay que recordar que Echenique se destacó como pívot estelar de los Capital City Go-Go entre 2021 y 2022, y que gracias a ese desempeño pudo debutar en la NBA con los Washington Wizards el 30 de diciembre de 2021, en la victoria 110-93 frente a los Cleveland Cavaliers.

Las cifras de Ojeda y Benítez

David acumuló 222 puntos en la temporada con Paisas, con una efectividad del 58 % en los lanzamientos de dos puntos, un 41 % en los tiros de tres puntos y un 57 % en los tiros libres. Además, registró 20 rebotes ofensivos y 64 defensivos, a pesar de que su función en el campo es la de armador; sin embargo, su inteligencia y capacidad de juego, unidas a una excelente condición física, lo hicieron sobresalir. Otra de sus estadísticas destacadas fueron las asistencias, con un total de 54 en el campeonato. “Me siento muy feliz por firmar con Hazan para el draft de la NBA G League, ya que es una oportunidad más para mostrar mi juego, mi talento y todo lo que he crecido en mi paso por Paisas”, declaró el jugador, quien completa tres años radicado en la capital antioqueña, donde además adelanta sus estudios en la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad de Medellín. Vea además: José David Lozano: del sobrepeso al éxito en el baloncesto profesional; llegó a pesar 131 kilos Benítez, por su parte, fue clave en la serie final ante Toros del Valle, en la que aportó 67 puntos, con una efectividad del 52 % en los lanzamientos de tres puntos, 80 % en los tiros libres y 44 % en los lanzamientos de dos puntos. Además, acumuló 170 minutos en cancha, durante los cuales logró 26 rebotes defensivos, 10 asistencias y tres rebotes ofensivos. Estas dos jóvenes promesas del baloncesto nacional seguirán entrenando con Paisas y con la Universidad de Medellín, compitiendo en los torneos locales para continuar elevando su nivel con miras a lo que será el draft de la NBA G League, donde esperan dejar en alto el nombre del baloncesto colombiano y abrir más puertas para los nuevos talentos cafeteros.

Feliz por el llamado a la Selección Colombia