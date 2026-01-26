“Aprende rápido”: Diego Pescador se postula como el “heredero” de Nairo en el Movistar, ¿llegará a la cúspide?

Después del triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia de 2019 y el Giro de Italia del 2021 –antes del accidente que amainó un rendimiento que lo ponía cara a cara con Pogacar, Vingegaard, Evenepoel–, los ciclistas colombianos no han logrado en masa el protagonismo que Rigoberto Urán, Nairo Quintana y el pedalismo de Zipaquirá tuvieron entre 2010 y 2020. Solo se salva la presentación de Daniel Felipe Martínez en el Giro de Italia del 2024: fue subcampeón detrás de un Pogacar intratable que le sacó casi 10 minutos en la clasificación general. Desde hace un tiempo se habla de la falta de que el pedalismo criollo no ha tenido un buen recambio generacional, que nadie se postulaba para llegar al nivel de los ídolos que ya brillaron.

¿Diego Pescador es la “nueva joya” del ciclismo colombiano?

Parecía que el ciclismo colombiano no tendría un buen recambio generacional en el pelotón internacional. A pesar de que en los últimos años salieron pedalistas como Germán Darío Gómez y Kevin Castillo, que se destacaron en el plano nacional, hacia equipos internacionales. Rigoberto Urán y varios pedalistas argumentaron que se debía a que el ciclismo había cambiado mucho y Colombia se había quedado en las viejas formas. Ahora, los pedalistas en Europa se preparan con ciencia pura: la comida, las bicicletas, la tecnología, los métodos de entrenamiento, todo como si fueran profesionales desde que están en formación.

Por eso a los criollos les costaba. Sin embargo Diego Pescador llegó joven al Movistar y se postula como uno de los pedalistas que, en pocos años, podría tener protagonismo con la escuadra telefónica. El equipo español lo fichó después de ser el mejor joven de la Vuelta a Colombia del 2023 y el Clásico RCN del 2024. Además, resultó séptimo en la general del Tour de L’Avenir, el Tour de Francia para jóvenes. Este es su segundo año en Europa. El viernes pasado consiguió su primer podio en ese continente. Terminó segundo en la Clásica Camp Morverde, por detrás de Christian Scaronio, del Astana y por delante de Antonio Tiberti, del Bahrain-Victorius. “Es un buen escalador. Tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir creciendo, que eso es el proceso de todo”, aseguró Nairo Quintana sobre el corredor.

Pescador, nacido en Quimbaya, Quindío, donde empezó a montar en bici por compartir con su padre, un pedalista aficionado, hará parte del equipo principal del Movistar en 2026. Aunque aún está “verde”, como dijo Nairo, porque aún se está acostumbrando al nivel de europeo donde todo está más avanzado, tiene una ventaja “aprende muy rápido, incluso sin preguntar, solo viendo”, como aseguró el pedalista boyacense.