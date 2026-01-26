“Aprende rápido”: Diego Pescador se postula como el “heredero” de Nairo en el Movistar, ¿llegará a la cúspide?

Carga con una “herencia” que pesa. Es colombiano, escalador: “un escarabajo”, la esperanza del recambio generacional en un país que, en las primeras década del 2000 se dedicó a exportar ciclista de altísimo rendimiento, protagonistas en las grandes carreras.
Diego Pescador tiene 21 años, es delgado, pero tiene piernas fuertes y, sobre todo, posee una mentalidad fuerte que le permite resistir el sufrimiento del ciclismo. Es de Quimbaya, Quindío y desde 2025 corre en el Movistar Team español. El equipo de Usebio Anzué lo fichó después de destacarse en el pelotón nacional, en un momento donde los pedalistas colombianos estaban “en decadencia”.