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Eddy Merckx, el ciclista más laureado de la historia fue hospitalizado: ¿qué le pasó?

La leyenda del ciclismo fue internado en Bélgica por una infección en la cadera. Cumplirá 81 años el próximo 17 de junio.

  • Eddy Merckx fue profesional desde 1965 a 1978. Al retirarse inmortalizó la frase: “es el día más triste de mi vida”. FOTO: GETTY
    Eddy Merckx fue profesional desde 1965 a 1978. Al retirarse inmortalizó la frase: “es el día más triste de mi vida”. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Continúan los problemas de salud para el belga Eddy Merckx, quien a sus 80 años aún mantiene contacto con la actividad física. Justamente, montando en su bicicleta, tuvo una caída en diciembre de 2024, la cual lo ha llevado a pasar por el quirófano seis veces desde entonces.

A pesar de tratarse con antibióticos y terapia, los dolores no cesan. La magnitud de la lesión en la cadera, el constante cambio en su prótesis de titanio y la avanzada edad de Merckx complican su recuperación total. El pasado lunes 6 de abril sintió molestias constantes y mucho más punzantes que en anteriores días, esto debido al avance de una infección.

“No encuentran el origen de la infección. Los antibióticos no son totalmente efectivos, por lo que me operarán el próximo lunes. ¡Estoy harto!”, dijo el excorredor al medio belga Het Nieuwsblad.

“El Caníbal” (como se le conoce en el mundo del ciclismo) sufrió pocas lesiones en su carrera deportiva, pero sí tiene dos que se destacan. En 1971 padeció una caída que le generó una fuerte contusión cerebral y afectaría un poco su rendimiento para posteriores competiciones. En 1975, cuando estaba a punto de romper el récord de Jacques Anquetil, fue golpeado por un aficionado francés en el abdomen, lo que le generó problemas estomacales.

Lo más reciente en la salud del belga, aparte de su caída en 2024 y las 6 operaciones venideras, fue un derrame cerebral sufrido en 2021 en su hogar, donde lo encontró su hija y fue por su rápida reacción que el problema no pasó a mayores.

El más ganador de todos

Con un legado enorme y difícil de igualar, se sitúa el nombre de Eddy Merckx en el olimpo del ciclismo. Durante su infancia y juventud, el belga demostró que lo suyo era el deporte, pues demostró agilidad en distintas disciplinas como fútbol, baloncesto y ciclismo; la historia dejó claro en qué se especializó.

Marcx, el Caníbal, el hijo de Bélgica, consiguió 525 victorias, 5 Tours de Francia, 5 Giros de Italia, 1 Vuelta a España, 32 Grandes Clásicas y ganó los 5 monumentos. Además, es el máximo ganador de la Milán-San Remo con 7 triunfos, y de la Lieja-Bastoña-Lieja con 5 coronaciones.

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