Tadej Pogacar agrandó su leyenda al conquistar el Tour de Flandes-2026

Intocable, Tadej Pogacar conquistó este domingo su tercer Tour de Flandes al imponerse en solitario por delante de Mathieu van der Poel y Remco Evenepoel tras un formidable combate en las subidas adoquinadas.

Con esta duodécima victoria en un Monumento, el esloveno superó a Roger de Vlaeminck y se sitúa en solitario en la segunda posición de la clasificación de todos los tiempos, por detrás del icono Eddy Merckx (19).

Ya vencedor hace dos semanas en la Milán-San Remo, el doble campeón del mundo sigue además en carrera para lograr el Grand Slam, que consiste en ganar los cinco Monumentos en una misma temporada, una hazaña aún nunca conseguida, antes de la próxima cita el domingo que viene en la París-Roubaix.

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Pogacar se impuso por delante de los otros tres fantásticos, con 40 segundos de ventaja sobre Van der Poel, que cayó en sus brazos en la meta, mientras que Evenepoel terminó a un minuto y 24 segundos, por delante de Wout Van Aert (2.11).

Acelerando en todos los muros, Pogacar fue exprimiendo a sus rivales uno por uno hasta marcharse en solitario, como en sus victorias de 2023 y 2025, en la tercera y última ascensión al Viejo Kwaremont, a 18 km de la meta.

Último en ceder, Van der Poel logró limitar los daños para coronar el Paterberg, la última dificultad del día, a quince segundos.

Pero terminó por soltarse definitivamente en los últimos trece kilómetros llanos hacia Oudenaarde y se quedó a las puertas de su cuarto triunfo en la Ronde.