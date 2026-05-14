Egan Bernal resiste en el top-10 del Giro y se alista para el “infierno” del Blockhaus

Egan Bernal (Ineos) y Éiner Rubio (Movistar) no pasaron apuros este jueves en la sexta etapa del Giro de Italia, que terminó con caída en Nápoles, donde se impuso el local Davide Ballerini (XDS Astana Team). Luego de una fracción tranquila entre los hombres que luchan por los primeros puestos de la general, quienes guardaron fuerzas para batirse este viernes en el primer round de montaña de la presente edición, Ballerini, a sus 31 años y en su sexta corsa rosa, logró su primera victoria luego de un final con dramatismo. Ya con el piso mojado producto de la lluvia que estaba cayendo en Nápoles, los corredores entraron a la curva final, y en el terreno adoquinado, a 200 metros de la meta, se fueron al piso Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Jonathan Milan (Lidl - Trek) y Orluis Aular (Movistar Team), lo que le permitió a Ballerini picar en punta y no ser alcanzado por sus demás perseguidores. Triunfó con un tiempo de 3h:19.30. Lo escoltaron el belga Jasper Stuyven y el francés Paul Magnier, ambos del Soudal Quick-Step. En la clasificación general el portugués Afonso Eulálio (Bahrain) defendió la camisa rosa de líder, seguido por el español Igor Arrieta (UAE), a 2.51, y el italiano Christian Scaroni (XDS Astana), a 3.34. Lea aquí: Éiner fue protagonista y Egan se mantuvo en el Top 10 tras la dura etapa 5 del Giro

Egan sigue en el top-10

Lo de Egan Bernal también es de admirar. Luego del día malo que tuvo el pasado miércoles, en el que confesó que pensó que iba a morir tras el esfuerzo hecho para regresar al pelotón principal, el cundinamarqués se sostiene en el noveno puesto de la general. Cede 6.16 ante Eulálio, y está por delante de varios candidatos al título, entre ellos el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), 15°, a 6.22. Rubio, entre tanto, es 47°, a 16.15. El boyacense busca triunfos de etapa y hace las veces de gregario para el español Enric Mas, 13°, a 6.22 del luso. Todas esas diferencias podrían desaparecer este viernes en la infernal fracción que espera a los corredores. Lea aquí: “Pensé que iba a morir, fue terrible”: Egan tras la cuarta etapa del Giro La edición 109 del Giro de Italia tendrá de esta manera su primer gran examen entre los hombres que lucharán por los puestos de honor cuando se ascienda al Blockhaus, el primer final en alto de la competencia. En aquella cima que se encuentra en la región de Abruzzo, en el centro de Italia, y que pertenece al macizo de la Majella, dentro de los Apeninos, Colombia tiene gratos recuerdos gracias a Nairo Quintana, quien el 14 de mayo de 2017 fue el ganador en el trayecto de 152 kilómetros con salida en Montenero di Bisaccia (etapa 9), logrando ese día el liderato. Ese año, Nairo fue subcampeón de la corsa rosa, obteniendo su segundo podio tras el primer lugar en 2014.

¿Qué tan difícil será la etapa al Blockhaus?

La carrera rumbo al Blockhaus tiene una altitud de 1.658 metros, Ese puerto de montaña de categoría especial, con una ascensión de 134 kilómetros, mantiene una inclinación media sostenida cercana al 8,5 %, y cuenta con rampas extremas que superan el 14% de en los metros finales. Esta vez la fracción comenzará en la localidad de Formia y tendrá un recorrido hacia ese alto de 244 kilómetros, el trayecto más largo de la actual carrera y en el que se deberán superar 4.600 metros de desnivel. La última vez que el Giro ascendió al Blockhaus fue en 2022, durante la fracción 9 disputada el 15 de mayo, en la que triunfó el australiano Jai Hindley, hoy en el Red Bull - BORA – hansgrohe y entre los candidatos al título en la prueba actual. Siga leyendo: Egan sufrió pero sobrevivió en el Giro de Italia este martes; Narváez le dio otra alegría a Latinoamérica Bloque de preguntas y respuestas