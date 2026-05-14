Así ocurrió la desaparición de Yulitza Tolosa tras cirugía estética en Bogotá

La desaparición de Yulitza Consuelo Tolosa, de 52 años, tras someterse a una lipólisis láser en el sur de Bogotá, abrió una investigación que ya involucra a la Policía, la Secretaría de Salud y la Personería. Su caso, está rodeado de versiones cruzadas, fallas en la atención y denuncias de presunto abandono en un centro estético del barrio Venecia, en Tunjuelito. La mañana del pasado miércoles 13 de mayo, Yulitza ingresó a un establecimiento ubicado sobre la Autopista Sur para realizarse un procedimiento estético. Según el relato entregado por su amiga Amalia Pardo a Blu Radio, todo comenzó alrededor de las 8:10 de la mañana, cuando fue ingresada, tras haber firmado los documentos requeridos. El procedimiento, una lipólisis con láser, debía ser ambulatorio y durar cerca de dos horas. Sin embargo, hacia la una de la tarde la situación ya había cambiado. “Me dijeron que ya había salido el procedimiento”, recordó Amalia, quien al ingresar la encontró en un estado crítico: “Ella estaba muy mal, ella hablaba cosas sin sentido, no podía casi hablar”. Entérese: Claudia Lozano reveló el dramático momento que vivió en UCI: “Me despedí y pensé que me iba” De acuerdo con su testimonio, la mujer no mostraba signos de mejoría con el paso de los minutos. “Ella se desgonzaba, se desgonzaba (...) ellos (los “médicos”) me insistían mucho que pidiera un carro y me la llevara, yo les dije: ‘yo no me la puedo llevar a la casa así, ¿cómo me la voy a llevar así si yo no sé nada de esto, no sé cómo cuidarla, no sé qué hacer si a ella le pasa algo'”, dijo al describir cómo su amiga apenas podía mantenerse en pie pese a los intentos por hidratarla y alimentarla dentro del lugar.

Amalia aseguró que en ese momento comenzó a desconfiar de lo que ocurría dentro del establecimiento. “Yo veía que este tipo le metía muchos medicamentos al suero que ella tenía”, afirmó, al señalar que la paciente estaba canalizada y sedada. También cuestionó la falta de claridad sobre el personal que realizaba el procedimiento. “Eran venezolanos”, dijo sobre quienes habrían intervenido a Yulitza, aunque aclaró que no tiene certeza sobre su formación médica. “Hablan cosas muy técnicas, pero pues usted sabe que a veces uno puede ser empírico”, añadió en diálogo con el medio nacional. Lea también: Más de 15 víctimas desfiguradas: arrestan a exreina de belleza que fingía ser cirujana plástica La situación se agravó cuando, según su relato, el personal insistía en que la paciente debía descansar y que su estado era consecuencia de la sedación. “Decían que lo de ella era sueño, que porque estaba sedada”, afirmó Amalia, quien aseguró haber advertido que su condición no era normal. “Yo le dije: ‘no es normal que ella esté así. Yo no soy médico, pero es raro ver a una persona de esta forma’”, según su versión, uno de los asistentes respondió que todo era “normal también por la edad”, una explicación que, asegura, le generó aún más preocupación. Pese a su insistencia, Amalia afirma que no le permitieron trasladar a Yulitza a un centro asistencial de urgencias en ese momento. “Ellos no me la dejaron sacar”, dijo. Incluso relata que la levantaron y la acostaron nuevamente en una camilla. “Ella me dijo: ‘Amiga, yo voy a dormir un poquito’”, contó.

La versión sobre lo ocurrido en la tarde se vuelve aún más confusa. Hacia las 6:00 p. m., los allegados comenzaron a recibir mensajes contradictorios desde el establecimiento. “Ella está bien, estamos viendo por cámara”, les habrían dicho inicialmente. Sin embargo, hacia la noche la versión cambió. “Nos dijeron que a las 7 y media se había despertado alterada y que se había querido ir”. Luego, según el mismo testimonio, afirmaron que los “médicos” la habían sacado en un vehículo porque ella misma habría solicitado salir. Para la familia y las amigas, esa explicación no es creíble. “Eso es falso”, afirmó Amalia de forma contundente cuando le preguntaron por la versión de que Yulitza habría salido caminando del lugar. La preocupación aumentó cuando dejaron de responder mensajes y llamadas. “Nos bloquearon de los números, no volvieron a contestar”, aseguró la amiga, quien también afirmó que las redes sociales del establecimiento fueron eliminadas tras el incidente. Conozca: Peluquera fue condenada por causarle la muerte a Laura Sofía Amaya haciéndole una supuesta liposucción Las autoridades presentes en la zona ingresaron al inmueble. Bomberos, Policía y Secretaría de Salud encontraron a otra mujer, de 34 años, que también había sido sometida a un procedimiento y permanecía en el segundo piso en condiciones de abandono. El operativo confirmó que el lugar no contaba con condiciones adecuadas para la atención médica. Amalia, quien volvió a ingresar al lugar durante la inspección, describió lo que encontró: “Ya habían limpiado todo, los rastros de sangre que había en la habitación donde yo la dejé ya no estaban (...) se nota que trataron de limpiar lo más que pudieron pero se fueron de afán porque dejaron la historia clínica de ella sobre el escritorio”. También señaló que desaparecieron pertenencias de su amiga. Uno de los puntos que más inquieta a los investigadores es la presunta manipulación de evidencias. Según el testimonio de Amelia, incluso el sistema de cámaras habría sido intervenido. “Sellaron el DVR, entonces no van a poder ver nada de lo que pasaba allá”. Las autoridades confirmaron que el caso ya está en manos de la Policía Judicial y la Sijín, mientras se revisan cámaras externas del sector y testimonios de vecinos. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que se activó el mecanismo de búsqueda de la ciudadana en hospitales y centros asistenciales. En paralelo, el comandante de la Policía de Tunjuelito señaló que el establecimiento llevaba aproximadamente ocho meses funcionando en el sector y que la información sobre los supuestos médicos extranjeros aún está en verificación.