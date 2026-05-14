“Pido disculpas porque sé la ilusión que teníamos todos de clasificar a la semifinal”: Dayro Moreno

Dayro Mauricio Moreno, quien ha sido el héroe de Once Caldas en muchas ocasiones, y uno de los que más alegrías le ha dado a los aficionados del Blanco Blanco, erró el penal ante Junior y con ese resultado los dirigidos por Hernán Darío Herrera quedaron eliminados, generando desazón y tristeza entre cuerpo técnico, jugadores, directivos y los aficionados. En la conferencia de prensa, luego del 2-2 en el Romelio Martínez, el técnico y el delantero se presentaron a la rueda de prensa en la que ambos hablaron del resultado y Dayro se disculpó por lo sucedido con la última jugada del compromiso, en la que falló el cobro de penal.

Le puede interesar: Prográmese | Así se jugarán las semifinales de la Liga BetPlay este sábado en Ibagué y Bogotá “Lo primero es ofrecer mis disculpas a los compañeros, cuerpo técnico, directivos y a los hinchas de Once Caldas porque tuvimos la oportunidad de llegar a los penales y fallé. Este grupo es de mucha humildad y mucho sacrificio. Desafortunadamente, hoy me tocó lo amargo; aunque soy un especialista en los penales, hoy lo boté y me siento mal por la ilusión de una ciudad, los directivos, de nosotros los jugadores y el cuerpo técnico que trabaja cada día. Mostramos jerarquía al frente de un rival tan importante como Junior”, comentó el delantero.

De igual manera, resaltó que “hay que darle virtud a Silveira, el arquero de Junior, que es experimentado, hoy le tocó ganar, yo tomo el balón porque me tengo confianza y también de mis compañeros y cuerpo técnico, por eso quedo muy triste porque el equipo mostró en Manizales y acá también que vinimos a proponer y fallé, ya toca que mirar qué puede suceder para el próximo semestre”. Entérese: Video | Escándalo en Pasto: hinchas locales invadieron la cancha para agredir a jugadores del Deportes Tolima

El técnico Herrera, por su parte, enfatizó en la experiencia del rival y específicamente en el tema del penal, ya que tras la sanción demoraron el cobro 10 minutos, algo que también afectó al cobrador. “A Dayro no le puedo reclamar nada, ni estoy bravo con él, porque es nuestro mejor cobrador, pero le tocó esperar 10 minutos para patear el penal, se enfrió, se le bajaron seguro las pulsaciones y bueno, eso es algo que le reclamo al árbitro, porque no se puede esperar tanto para cobrar y terminar el partido sin revisar el cobro, si el arquero se adelantó, si hubo invasión, porque en Medellín nos quitaron tres puntos con la repetición de un penal por una invasión, entonces acá porque lo acabaron de una sin revisar nada”. No se pierda: ¡Oficial! Con Jhon Durán, Rengifo y varias sorpresas: estos son los 55 preconvocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 Ahora, Once Caldas, que regresó a casa, tendrá que esperar si hay cambios, si las directivas contemplan hacer ajustes, teniendo en cuenta que un sector de la afición ha pedido la salida del técnico Herrera y que Dayro en su última intervención en la rueda de prensa sostuvo que tendrá que mirar qué puede suceder para el próximo semestre.

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