Egan sufrió pero sobrevivió en el Giro de Italia este martes; Narváez le dio otra alegría a Latinoamérica

El ciclismo latinoamericano mantiene el protagonismo en la edición 109 del Giro de Italia. Esta vez fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez quien levantó los brazos en la cuarta etapa tras imponerse en los 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza, en una jornada intensa en la cual el colombiano Egan Bernal sufrió más de lo previsto, aunque logró mantenerse en el grupo de favoritos de la clasificación general, ahora encabezada por el italiano Giulio Ciccone.
La victoria de Narváez representó un respiro para el UAE Team Emirates XRG, golpeado en el arranque de la competencia por las caídas y abandonos de Jay Vine, Marc Soler y Adam Yates, bajas que redujeron considerablemente el poderío del conjunto emiratí, que pese a ello da ejemplo de tesón.
A sus 29 años, Narváez confirmó su afinidad con la corsa rosa y consiguió la tercera victoria de etapa de su trayectoria en el Giro, después de las celebradas en 2020 y 2024. El ecuatoriano cruzó la meta con un tiempo de 3:08.46 tras resolver con potencia un embalaje reducido, superando al venezolano Orluis Aular, segundo en la fracción, y a Ciccone, tercero.
Entérese: Egan Bernal se metió en el podio de la general en el Giro de Italia 2026