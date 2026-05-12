Egan sufrió pero sobrevivió en el Giro de Italia este martes; Narváez le dio otra alegría a Latinoamérica

El ciclismo latinoamericano mantiene el protagonismo en la edición 109 del Giro de Italia. Esta vez fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez quien levantó los brazos en la cuarta etapa tras imponerse en los 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza, en una jornada intensa en la cual el colombiano Egan Bernal sufrió más de lo previsto, aunque logró mantenerse en el grupo de favoritos de la clasificación general, ahora encabezada por el italiano Giulio Ciccone. La victoria de Narváez representó un respiro para el UAE Team Emirates XRG, golpeado en el arranque de la competencia por las caídas y abandonos de Jay Vine, Marc Soler y Adam Yates, bajas que redujeron considerablemente el poderío del conjunto emiratí, que pese a ello da ejemplo de tesón. A sus 29 años, Narváez confirmó su afinidad con la corsa rosa y consiguió la tercera victoria de etapa de su trayectoria en el Giro, después de las celebradas en 2020 y 2024. El ecuatoriano cruzó la meta con un tiempo de 3:08.46 tras resolver con potencia un embalaje reducido, superando al venezolano Orluis Aular, segundo en la fracción, y a Ciccone, tercero. Entérese: Egan Bernal se metió en el podio de la general en el Giro de Italia 2026

Sin respiro en el Giro

Tras las accidentadas tres jornadas en Bulgaría, la reanudación del Giro demostrar que en el Giro no existen etapas sencillas o de transición. Aunque el perfil parecía controlable sobre el papel, el ritmo cambiante y la agresividad táctica terminaron convirtiendo la fracción en una batalla de desgaste. Uno de los que pasó del júbilo al sufrimiento fue el uruguayo Thomas Silva. El corredor del Astana Qazaqstan Team había vivido dos días históricos al convertirse en el primer ciclista de su país en ganar una etapa y vestir la maglia rosa, privilegio que cedió este martes en territorio italiano. Bajo a la casilla 85 y ahora pierde 12.16 minutos.

La carrera explotó definitivamente gracias al movimiento ofensivo del Movistar Team, escuadra que endureció el paso con Éiner Rubio como una de sus cartas más activas en la montaña. Fue precisamente en medio de ese incremento de velocidad cuando Bernal atravesó su momento de crisis. A 44 kilómetros de la meta, el campeón del Giro 2021 perdió contacto con el lote principal justo antes de iniciar uno de los ascensos del día. Durante algunos kilómetros cedió cerca de 20 segundos y sembró preocupación entre sus seguidores. Le recomendamos leer: Ni el podio lo distrae: Egan Bernal mantiene la cabeza fría ante el acecho de Vingegaard en el Giro-2026 Sin embargo, el colombiano reaccionó a tiempo. Con la ayuda decisiva de su compañero británico Ben Turner (Netcompany Ineos), Bernal logró reconectarse con el grupo de favoritos a falta de 13 kilómetros. El esfuerzo del equipo fue tan efectivo que el inglés tuvo fuerzas para disputar el sprint final, terminando cuarto en la etapa. El saldo terminó siendo positivo para el colombiano. Aunque descendió una posición en la clasificación general por criterio de puestos (es ahora cuarto), se mantiene a cuatro segundos de Ciccone, diferencia idéntica que registran el suizo Jan Christen y el alemán Florian Stork. Mientras tanto, el gran favorito al título, el danés Jonas Vingegaard, intentó probar las piernas en un sprint bonificado, aunque no consiguió marcar diferencias frente a sus rivales directos. El líder del Team Visma Lease a Bike ocupa la undécima casilla, a diez segundos de la maglia rosa.

“El sentimiento es agridulce luego del esfuerzo que se hizo. Pero bueno, como decimos, ‘si no arriesgas el huevo no tienes un pollo’. Así que lo intentamos, el equipo estuvo fenomenal y hay que seguir trabajando. Terminamos con buenas sensaciones”, declaró Éiner Rubio tras la etapa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El boyacense continúa dejando buenas impresiones en este inicio de competencia y aparece en la casilla 14 de la general, también a diez segundos del liderato. La quinta etapa, programada para este miércoles entre Praia a Mare y Potenza sobre 203 kilómetros, volverá a ofrecer un terreno ondulado y propicio para ataques. El Giro apenas comienza, pero las diferencias mínimas y el desgaste acumulado ya anticipan una lucha feroz entre los aspirantes al podio. Siga leyendo: Él es Thomas Silva, el primer uruguayo líder en el Giro de Italia Bloque de preguntas y respuestas