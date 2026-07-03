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Los colombianos que desafiarán a Pogacar y Vingegaard en el Tour de Francia-2026

Pogacar y Vingegaard vuelven a concentrar todas las apuestas por el título, mientras Colombia llegará con una de sus delegaciones más numerosas y competitivas de los últimos años. Egan lidera el grupo.

  • Egan Bernal, Hárold Tejada, Éiner Rubio, Sergio Higuita y Fernando Gaviria, las cartas de Colombia en el Tour de Francia-2026. FOTOS: GETTY
    Egan Bernal, Hárold Tejada, Éiner Rubio, Sergio Higuita y Fernando Gaviria, las cartas de Colombia en el Tour de Francia-2026. FOTOS: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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En un ciclismo cada vez más exigente por el fuerte ritmo que imponen las nuevas generaciones, es para aplaudir que Colombia cuente con cinco representantes en el Tour de Francia que comienza este sábado en Barcelona, España.

Al recorrerá 3.321 kilómetros en 21 etapas hasta el próximo 26 de julio, se presentan Egan Bernal (Netcompany-Ineos), campeón del Tour en 2019; Éiner Rubio (Movistar); Harold Tejada y Sergio Higuita (Astana), además del velocista Fernando Gaviria (Caja Rural).

Cada uno, desde sus características, buscará protagonismo entre los 184 corredores de 23 equipos que estarán en acción.

El caso de Bernal sigue siendo el más inspirador. Cuatro años después del accidente que casi le cuesta la vida mientras entrenaba en Cundinamarca, el zipaquireño vuelve a liderar al equipo británico en la ronda francesa, respaldado por el décimo puesto conseguido este año en el Giro de Italia.

Lea: Pogacar y Vingegaard se citan para otro duelo por la superioridad en el Tour de Francia: ¿quiénes contra ellos?

“Después del Giro tenía mucha ilusión de ir a la Vuelta a España, pero por el momento tendrá que esperar. Esta carrera es otro nivel y el equipo tiene el Tour como prioridad. Feliz de volver a la prueba que tantas alegrías nos ha dado. El Tour es el Tour y vamos a luchar hasta el final”, comentó Bernal.

El colombiano también destacó la importancia de administrar el desgaste durante tres semanas de competencia.

“La semana final de una carrera grande siempre será dura, no solo por el recorrido, sino por la fatiga física y mental. Hay que intentar llegar con esa frescura para afrontar los últimos días”.

Higuita, mejor colombiano en la edición anterior con el puesto 14, llega acompañado de un Tejada que atraviesa un buen momento tras conquistar una etapa en la París-Niza. Rubio, por su parte, dejó buenas sensaciones en el Giro de Italia, donde estuvo cerca de celebrar una victoria parcial, mientras que Gaviria buscará romper la sequía de triunfos que arrastra desde 2024 y ampliar un palmarés que ya suma 52 victorias profesionales.

Los hombres a batir

Aunque la presencia colombiana genera expectativa, la pelea por el maillot amarillo vuelve a tener dos claros protagonistas: Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, quienes se han repartido los últimos seis podios del Tour y dominaron las cinco ediciones anteriores.

Pogacar conquistó las ediciones de 2020, 2021, 2024 y 2025, mientras que Vingegaard respondió con los títulos de 2022 y 2023. Esta vez ambos arriban sin los inconvenientes físicos que condicionaron su preparación en temporadas recientes, lo que anticipa un nuevo duelo entre los dos mejores corredores del mundo.

El danés aterriza tras firmar la mejor primera mitad de su carrera, con victorias en la París-Niza, la Vuelta a Cataluña y el Giro de Italia, donde ganó cinco etapas. El esloveno tampoco se queda atrás: dominó las clásicas de primavera con triunfos en Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja, además de imponerse con autoridad en los Tours de Romandía y Suiza.

Con apenas 27 años, Pogacar buscará igualar las cinco coronas de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin, mientras que Vingegaard intentará recuperar el trono que perdió en las dos últimas ediciones.

Detrás de ellos aparecen corredores como Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Florian Lipowitz, Isaac del Toro, Ben Healy, Thymen Arensman, Tom Pidcock y el joven francés Paul Seixas, llamado a convertirse en una de las revelaciones del pelotón.

Etapas de exigencia

El recorrido ofrecerá una contrarreloj por equipos de 19,2 kilómetros en la jornada inaugural en Barcelona, una contrarreloj individual de 26,1 km en la etapa 16, siete fracciones llanas, cuatro de media montaña y ocho de alta montaña, con jornadas de descanso los días 13 y 20 de julio.

La verdadera selección comenzará en los Pirineos durante la sexta etapa, con el Tourmalet como primer gran examen. Posteriormente llegarán las exigentes jornadas del Macizo Central y los Alpes, antes del decisivo cierre en la etapa 20, entre Bourg d’Oisans y el mítico Alpe d’Huez, tras superar puertos como el Télégraphe, Croix-de-Fer, Galibier y Sarenne.

Será allí, en las grandes montañas que históricamente han favorecido a los escarabajos, donde Colombia espera volver a ser protagonista. Mientras Pogacar y Vingegaard libran un nuevo capítulo de la rivalidad que ha marcado el ciclismo moderno, Bernal, Rubio, Tejada, Higuita y Gaviria buscarán escribir más propia historia y devolver al país al primer plano de la carrera más prestigiosa del mundo.

Ya miran a Seixas con respeto

Paul Seixas, de 19 años, será el corredor más joven en tomar salida desde hace 89 años en el Tour, y las preguntas sobre qué puede lograr agitan al mundo del ciclismo dentro y fuera de Francia. Su talento le lleva a ser uno de los favoritos al podio, y el propio Pogacar está sorprendido tras las buenas actuaciones del joven en las carreras de la primavera europea. El esloveno declaró en abril que cuenta con “ganar tanto como pueda antes de que Seixas nos destruya a todos”. Vingegaard, por su parte, declaró que pese al desgaste tras vencer en el último Giro, va por el doblete, tal y como lo hizo Pogacar en 2024. “Me siento mejor, más fuerte”.

Siga leyendo: Egan Bernal vuelve al Tour de Francia luego de dos años: “Vamos a luchar hasta el final

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