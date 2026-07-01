Egan Bernal vuelve al Tour de Francia luego de dos años: “Vamos a luchar hasta el final”

El colombiano, campeón en 2019 de esta prestigiosa carrera, se ganó un lugar entre los ocho ciclistas que representarán al equipo Netcompany-Ineos luego de su grata actuación en la tercera semana del reciente Giro de Italia, en el que finalizó décimo y fue determinante, desde el rol de gregario, para que su compañero neerlandés Thymen Arensman se mantuviera en la lucha por los puestos de honor, ocupando finalmente la cuarta posición de la prueba conquistada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike), y quien al igual que Bernal estará presente en la ronda francesa que terminará el 26 de julio en París.

Egan Bernal estará en la línea de partida del Tour de Francia este sábado en Barcelona, España.

Vingegaard, vencedor del Tour en 2022 y 2023, llega como uno de los principales oponentes del esloveno Tadej Pogacar (UAE), quien buscará su quinta consagración después de vencer en las ediciones 2020, 2021, 2024 y 2025.

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El Ineos también llega con un equipo de peso con el duro reto de frenar el poderoso andar de Pogacar.

“Feliz de volver a la carrera que tantas alegrías nos ha dado, y hacerlo vistiendo la camiseta de Campeón Nacional y llevando el Café de Colombia al mundo. El Tour es el Tour. Y vamos a luchar hasta el final”, comentó Bernal este miércoles a través de sus redes sociales confirmando su participación en la prueba.

En su formación tendrán, además de Egan, al galo Kevin Vauquelin, al neerlandés Arensman, al polaco Michał Kwiatkowski, al galés Josh Tarling, al noruego Tobias Foss, al italiano Filippo Ganna y al francés Dorian Godon.

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“Este equipo cuenta con grandes corredores a los que la gente admira”, expresó el expedalista Geraint Thomas, director deportivo de la escuadra británica. “Tendrán libertad para atacar y correr de forma agresiva durante tres semanas. La suerte favorece a los audaces y no hemos venido al Tour para seguir la carrera: estamos aquí para ser protagonistas”.

La competencia comenzará con una contrarreloj por equipos, de 19,7 kilómetros por las calles de la ciudad española, por donde el elenco de Ineos espera comenzar con un buen resultado, sobre todo tras lo hecho el pasado mes en la crono del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, donde acabó en el segundo lugar.