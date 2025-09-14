Con problemas físicos, Emiliana Arango perdió la final en Guadalajara, pero destronó a Camila Osorio como la número uno del país

En el corazón de Guadalajara, donde el tenis femenino vivió una semana vibrante, la tenista colombiana Emiliana Arango protagonizó una de esas historias que mezclan dolor, valentía y gloria a medias. Aunque no pudo alzar el trofeo del Abierto de Guadalajara, la antioqueña dejó sobre la cancha mucho más que talento: dejó un ejemplo de resistencia, coraje y amor propio que conmovió a quienes presenciaron la final.
Su rival, la joven estadounidense Iva Jovic, de apenas 17 años, se quedó con el título tras imponerse por 6-4 y 6-1 en un duelo que, más allá de lo deportivo, estuvo marcado por el estado físico de Arango. Desde los primeros intercambios de golpes, se notaba que algo no estaba bien en ella. Su rostro pálido, las pausas tras cada punto y la forma en que se ponía de cuclillas con un semblante mareado hablaban de un cuerpo que no respondía. La deshidratación y los problemas estomacales fueron enemigos invisibles que la acompañaron desde el inicio, pero no por eso se rindió.
Cada punto fue un suplicio y, a la vez, una demostración de carácter. La colombiana eligió seguir adelante, desafiando el dolor, en un acto de valentía que arrancó la admiración de los aficionados presentes. La grada, con angustia, la observaba debatirse entre la fragilidad de su físico y la grandeza de su espíritu. Aunque la batalla terminó en derrota, Arango salió del estadio con la certeza de haber conquistado algo mucho más profundo que un título: el respeto y el reconocimiento.