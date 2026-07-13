Comienza lo más duro del Tour de Francia: así será el reto para Egan y Pogacar este martes

A punto de llegar al ecuador del recorrido, el esloveno Tadej Pogacar ya asestó una estocada casi definitiva a un Tour de Francia que se tomó ayer su primera jornada de descanso, un respiro en medio del aplastante calor. Pero la batalla se reanuda este martes con el retorno de alta montaña, en la cual muchos se ilusionan con recuperar terreno perdido. Una etapa “sin público” por incendios en los Pirineos Occidentales, otra acortada por la canícula en Corrèze, corredores y espectadores sofocándose día tras día bajo un calor insoportable: la 113ª edición pasará a la historia como la primera, pero seguramente no la última, en la que el calentamiento global ha supuesto un auténtico desafío logístico al buen desarrollo de la prueba. Desde la Grand Départ en Barcelona el 4 de julio, el termómetro nunca ha bajado de los 30 grados centígrados y ha rozado e incluso superado puntualmente los 40ºC. Lea: Egan Bernal entra al top 10 y sueña en grande en el Tour de Francia Los corredores se enfrentan a estas condiciones con valentía pues el ciclismo es su trabajo, asistidos eso sí por un engranaje logístico enorme que incluye toneladas de hielo e incluso chalecos y colchones refrigerantes. Motivos por los que el pelotón estaba cansado y esperaba con ganas esta jornada de descanso del lunes en Cantal, como si se tratara de un camello buscando el oasis en un desierto.

Ya van ocho retiros

Las primeras nueve etapas dejaron ya ocho bajas entre los 176 corredores, una cifra a estas alturas de la carrera que no se alcanzaba desde 2022, donde fueron once las bajas, en parte debido al Covid. Pero no solo el calor ha machacado al pelotón. Doble vencedor de etapa en Angles y Gavarnie-Gèdre, Pogacar golpeó con fuerza las aspiraciones de sus rivales, logrando un colchón de 2 minutos y 42 segundos sobre su habitual rival Jonas Vingegaard. “Hasta ahora, todo va bien. Al margen del calor, es uno de mis Tours más satisfactorios”, destacó el esloveno, que busca igualar el récord de mayor número de Tours ganados de Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin (5). Pogacar parece más intocable que nunca, y se antoja complicado que se repita un derrumbe como el que sufrió en el puerto de Granon en 2022. Siga leyendo: La inspiradora historia de Torstein Træen: venció un cáncer y ahora lidera el Tour de Francia Allí, Vingegaard lanzó un ataque decisivo en la temible ascensión, reventando al esloveno, arrebatándole el maillot amarillo y sacándole casi tres minutos de ventaja en meta. “Por supuesto, he progresado desde entonces, soy más maduro. Pero el cambio más grande es la manera en la que el equipo ha mejorado en términos de nutrición e hidratación. Este Tour es un horno y pese a ello mi temperatura corporal está por debajo que en 2022”, explicó el doble campeón del mundo el viernes en Burdeos.

Lucha por el podio

“Todavía pueden pasar muchas cosas”, señaló Mauro Giannetti, manager del equipo UAE de Pogacar. “Pero es cierto que es una primera gran semana para todo el equipo en su conjunto”, con una victoria también del mexicano Isaac del Toro en la segunda etapa, en Barcelona. Con el maillot amarillo amarrado por el esloveno, el interés se centra en la lucha por el podio. Por detrás de Vingegaard hay hasta cinco ciclistas concentrados en un margen de 33 segundos: Del Toro, el belga Remco Evenepoel, el español Juan Ayuso, el francés Paul Seixas y el alemán Florian Lipowitz, todos con el podio en el punto de mira. Una batalla que se anuncia apasionante contra Vingegaard, que asegura no haber abdicado todavía. Sobre todo con el inicio de la segunda jornada de la carrera, este martes, con un recorrido de 166.6 km entre Aurillac y Le Lioran, en los montes del Cantal. Habrá siete premios de montaña en disputa, dos de primera categoría y se deberán superar casi 3.000 metros de desnivel acumulado. La anterior llegada, en 2024, a la pequeña estación de esquí del Macizo Central dio lugar a un espectáculo magnífico, decidido en la “photo finish” con victoria de Jonas Vingegaard por delante de Tadej Pogacar, que había atacado en la subida al Puy Mary antes de ser alcanzado por su gran rival. El final será idéntico, con la ascensión al Pas de Peyrol, pero por la otra vertiente, seguida del corto pero muy empinado puerto del Pertus (4,4 km al 8,5%), antes de la subida final hacia Le Lioran.

Egan, motivado

El regreso de la alta montaña representa una oportunidad especial para Egan Bernal. El colombiano afronta la segunda semana instalado en la décima posición de la clasificación general y espera defender ese lugar o incluso avanzar algunos puestos.

Aunque se encuentra a 9 minutos y 12 segundos del sólido líder Pogacar, el campeón del Tour de Francia de 2019 se ha mostrado optimista con su rendimiento y mantiene intacta su ambición. Su objetivo sigue siendo completar la carrera hasta París, pero también buscar una victoria de etapa. Ahora que llegan los recorridos más montañosos, el terreno donde históricamente ha mostrado su mejor versión, Bernal confía en seguir compitiendo entre los protagonistas del Tour. Bloque de preguntas y respuestas: