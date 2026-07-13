Comienza lo más duro del Tour de Francia: así será el reto para Egan y Pogacar este martes

A punto de llegar al ecuador del recorrido, el esloveno Tadej Pogacar ya asestó una estocada casi definitiva a un Tour de Francia que se tomó ayer su primera jornada de descanso, un respiro en medio del aplastante calor.
Pero la batalla se reanuda este martes con el retorno de alta montaña, en la cual muchos se ilusionan con recuperar terreno perdido.
Una etapa “sin público” por incendios en los Pirineos Occidentales, otra acortada por la canícula en Corrèze, corredores y espectadores sofocándose día tras día bajo un calor insoportable: la 113ª edición pasará a la historia como la primera, pero seguramente no la última, en la que el calentamiento global ha supuesto un auténtico desafío logístico al buen desarrollo de la prueba.
Desde la Grand Départ en Barcelona el 4 de julio, el termómetro nunca ha bajado de los 30 grados centígrados y ha rozado e incluso superado puntualmente los 40ºC.
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Los corredores se enfrentan a estas condiciones con valentía pues el ciclismo es su trabajo, asistidos eso sí por un engranaje logístico enorme que incluye toneladas de hielo e incluso chalecos y colchones refrigerantes.
Motivos por los que el pelotón estaba cansado y esperaba con ganas esta jornada de descanso del lunes en Cantal, como si se tratara de un camello buscando el oasis en un desierto.