¿Qué le pasa a Mbappé? En el Real Madrid no brilla como con en la Selección de Francia

Kylian Mbappé, superestrella de Francia que brilla como nunca en este Mundial 2026 se cruza en semifinales con España, país en el que juega desde hace dos años con un balance irregular entre su rendimiento individual y el colectivo del club blanco.
Pese a no haber logrado ningún título estos últimos dos años, el Real Madrid ha logrado un reconocimiento extraoficial durante el torneo de Norteamérica.
Con 19 goles anotados en el presente Mundial por jugadores del Real Madrid, el club blanco se convierte en el más prolífico en un torneo mundialista, superando al Bayern Múnich y al París Saint-Germain, que lograron 18 goles respectivamente en 2014 y 2022.