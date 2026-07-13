Así operaba la red de visas falsas en Ibagué que usaba videos falsos de funcionarios de EE. UU.

En esta acción conjunta, se logró la captura en flagrancia de cinco presuntos ciberdelincuentes y tres diligencias de allanamiento en inmuebles utilizados como centros de operaciones.

La operación, realizada en Ibagué, se desarrolló en articulación con el Centro Americano Contra el Cibercrimen de Ameripol y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, con apoyo de la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial de Colombia.

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), desarticuló una organización criminal dedicada al fraude de visas que operaba mediante contenidos engañosos en redes sociales, con la que ofrecía beneficios migratorios de manera ilegal a ciudadanos de siete países de la región.

Según las autoridades, la red afectó a personas en Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú, a quienes ofrecía falsas visas y permisos de residencia permanente para Estados Unidos. Para generar confianza, los delincuentes recurrían a herramientas avanzadas de inteligencia artificial.

El coronel Elver Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que, mediante la modalidad de DeepFace, los implicados alteraban sus rostros y acentos durante videollamadas para suplantar a funcionarios consulares y agentes de agencias gubernamentales estadounidenses.

Según indicó, la organización había diseñado y administraba más de 100 perfiles falsos en distintas redes sociales para captar víctimas.

Las autoridades también identificaron el uso de chatbots para la atención inicial de las víctimas, así como técnicas de síntesis y clonación de voz y recursos audiovisuales manipulados para suplantar la identidad de supuestos asesores migratorios.

Gracias a información de inteligencia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se ubicaron dos “call centers” clandestinos instalados al interior de viviendas familiares, desde donde los capturados contactaban a las víctimas por llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería.

En el operativo se incautaron 105 elementos materiales probatorios, entre ellos más de 330.000 dólares falsos, 13 millones de pesos en efectivo, dos cheques falsos del Bank of America por 430.000 dólares, 28 teléfonos celulares, cinco computadores, una tableta, una cámara de video, nueve documentos gubernamentales falsos de Estados Unidos, un uniforme falso de la agencia HSI y 17 bloques de marihuana con un peso total de 9.180 gramos.

Los capturados fueron identificados como Diana Murillo Vásquez, Johanna Murillo Vásquez, Jhon García, Sebastián Montealegre y María Cruz.

Tres de ellos fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó sus capturas, mientras que la Fiscalía les imputó cargos por violación de datos personales, falsedad personal agravada por el uso de inteligencia artificial, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento privado, tráfico de moneda falsificada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

A los otros dos capturados se les impusieron medidas administrativas.

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