Éiner Rubio estuvo cerca del triunfo en la etapa reina del Giro de Italia; Sepp Kuss se quedó con la victoria

El estadounidense Sepp Kuss, fiel compañero de equipo del líder Jonas Vingegaard en el Visma, ganó en solitario la etapa reina del Giro de Italia, la decimonovena y antepenúltima, este viernes en la cima del Piani di Pezzè.
La jornada fue perfecta para la formación neerlandesa, en la que Vingegaard, vestido con la maglia rosa, se limitó a controlar la situación y mantener su ventaja de más de cuatro minutos en la general, ya a solo dos días de la meta final de Roma.
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