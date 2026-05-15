Ideam alerta que probabilidad del fenómeno de El Niño pasó del 62 % al 82 % y empezaría mucho antes de lo previsto

Durante una rueda de prensa, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre un aumento en las probabilidades de que Colombia enfrente un fenómeno de El Niño de intensidad “muy fuerte” durante los próximos meses.
De acuerdo con el análisis técnico de la entidad, la probabilidad de que el fenómeno climático se consolide durante el trimestre mayo-junio-julio pasó del 62 % al 82 %, mientras que hacia finales de 2026 podría alcanzar cerca del 96 %.
La advertencia la dio a conocer la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, junto al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez.
Desde la entidad también se informó que en regiones como el Caribe y la Insular ya se han registrado olas de calor y aumentos sostenidos de las temperaturas máximas por encima de los promedios históricos.