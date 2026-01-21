Águilas Doradas vuelve a cambiar de nido: jugará en el estadio Cincuentenario

El estadio Cincuentenario, escenario que sirvió como sede del rugby siete para las selecciones Antioquia y Colombia, y también ha sido usado como espacio de entrenamiento para torneos internacionales juveniles en el pasado, será ahora la nueva casa de Águilas Doradas.

Así lo anunció el club antioqueño que, este domingo, a las 4:00 de la tarde, se medirá ante Pasto, por la segunda fecha de la Liga Betplay.

La Dimayor había expresado su preocupación por un comunicado que había recibido el 30 de diciembre de 2025, en el que, desde la alcaldía de Rionegro, le informaban que en el primer semestre de 2026 el estadio Alberto Grisales de ese municipio sería intervenido para unas adecuaciones y, por ello, no sería prestado a Águilas para el torneo.