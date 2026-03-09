x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Muriel vs. Morelos: duelo de artilleros en el Junior-Nacional, ¿a qué horas y dónde ver el partido?

Junior y Atlético Nacional se enfrentan este martes en el estadio Romelio Martínez en el duelo pendiente de la fecha 3 de la Liga. Con la tabla apretada, ambos equipos necesitan sumar en un partido que también tendrá como protagonistas a sus goleadores: Luis Muriel y Alfredo Morelos.

  • Luis Muriel y Alfredo Morelos tendrán un duelo de goleadores en el encuentro entre Junior y Nacional. FOTOS COLPRENSA Y CAMILO SUÁREZ
    Luis Muriel y Alfredo Morelos tendrán un duelo de goleadores en el encuentro entre Junior y Nacional. FOTOS COLPRENSA Y CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Este martes, el estadio Estadio Romelio Martínez será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la semana en el fútbol colombiano. Desde las 8:30 p.m., Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se pondrán al día en el calendario al disputar el encuentro pendiente de la fecha 3 de la liga.

Ambos equipos llegan con la obligación de sumar para escalar posiciones en una tabla muy apretada. El “Tiburón” busca estabilidad tras algunos resultados irregulares, mientras que el “Verdolaga” intenta dejar atrás el golpe que significó su reciente eliminación internacional.

Un duelo entre dos de las nóminas más costosas del país

El enfrentamiento en Barranquilla también destaca por el peso de las plantillas. Nacional cuenta con una nómina valorada en 23,2 millones de euros, mientras que la de Junior alcanza los 15,8 millones, lo que convierte este choque en un pulso entre dos de los equipos más poderosos del campeonato.

El calor de “La Arenosa” promete ser un factor adicional en un partido que enfrenta a dos clubes acostumbrados a pelear en la parte alta de la tabla.

Junior busca estabilidad y mantenerse entre los ocho

El equipo dirigido por Alfredo Arias atraviesa un momento de irregularidad que tiene inquieta a su afición. Tras empatar 1-1 frente a Alianza, el conjunto barranquillero suma 16 puntos y se ubica en la quinta posición del campeonato.

A pesar de contar con figuras como Luis Muriel y Yimmi Chará, al equipo le ha costado cerrar los partidos y mantener la solidez defensiva, especialmente en los minutos finales.

Muriel, precisamente, es el principal referente ofensivo del equipo y se mantiene como el máximo goleador rojiblanco en el torneo con cinco anotaciones.

Tras el empate reciente, Arias fue autocrítico con el rendimiento del equipo:

“Me preocupa haber perdido dos puntos. En el primer tiempo tuvimos las chances para anotar y no lo hicimos. El desarrollo del partido fue favorable, pero no pudimos convertir las oportunidades”, señaló el técnico.

Para Junior, sumar tres puntos ante un rival directo como Nacional es clave para mantenerse dentro del grupo de los ocho clasificados.

Nacional llega con urgencia tras su eliminación internacional

El panorama en Atlético Nacional mezcla alivio y presión. El equipo antioqueño quedó eliminado en la Copa Sudamericana tras caer en la fase inicial ante Millonarios FC, un golpe que generó inconformidad entre los hinchas.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Diego Arias reaccionó en la liga con una victoria 2-1 frente a Águilas Doradas como visitante.

Con 18 puntos, Nacional ocupa actualmente la tercera posición del campeonato y sabe que, sin competencia internacional, la liga se convierte en el gran objetivo de la temporada.

Tras el triunfo reciente, Arias destacó la importancia del resultado para levantar el ánimo del grupo. “Sabíamos lo importante que era para el club y para nuestra gente. No va a equilibrar lo que pasó antes, pero es una forma de salir del dolor y fortalecer el grupo”.

Historial reciente: ventaja para Junior y tendencia goleadora

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos prometen un partido lleno de emociones. Hay un dominio reciente de Junior: el conjunto barranquillero ha ganado 4 de los últimos 5 enfrentamientos ante Nacional. Han sido partidos con goles: en 4 de esos 5 encuentros se registraron más de 2,5 goles. Ambos anotan: en los últimos 4 choques consecutivos los dos equipos marcaron.

Nacional no gana en Barranquilla por liga desde hace tres temporadas. Esta estadística refuerza la expectativa de un partido abierto y con opciones en ambas áreas.

Morelos lidera el ataque verdolaga

En el frente ofensivo, Nacional tiene como gran referencia a Alfredo Morelos, quien vive un gran momento goleador y suma seis tantos, ubicándose entre los máximos artilleros del torneo.

El delantero se ha convertido en la principal carta ofensiva del equipo paisa para intentar romper la racha negativa en Barranquilla.

Nacional pierde a “Chicho” Arango por lesión

Para este compromiso, Nacional tendrá una baja sensible: Cristian Arango no estará disponible tras el fuerte choque sufrido en el partido ante Águilas Doradas.

El club confirmó que el delantero presenta luxación de clavícula, fractura de nariz y conmoción cerebral, aunque aclaró que la situación “por fortuna no pasó a mayores”.

El jugador permanece bajo los protocolos médicos establecidos por FIFA, mientras se definen los tiempos de recuperación.

Un partido clave en la lucha por la tabla

Con ambos equipos peleando en la parte alta del campeonato, el duelo en el Romelio Martínez promete ser determinante para las aspiraciones de cada club.

Junior necesita reencontrarse con la victoria para consolidarse entre los ocho mejores, mientras que Nacional busca mantenerse cerca del liderato y demostrar que puede sobreponerse al golpe internacional.

En Barranquilla, todo está listo para un choque de alto voltaje entre dos gigantes del fútbol colombiano.

Ficha técnica

Evento: Duelo aplazado Fecha 3 de la Liga BetPlay-1

Estadio: Romelio Martínez

Árbitro: Carlos Betancur (Valle)

Hora: 8:30 p.m.

TV: Win Sports+

Probables formaciones

Junior

Silveira; Guerrero, Peña, Monzón, Suárez; Rivas, Celis, Chará, Barrios; Paiva, Muriel.

Técnico: Alfredo Arias.

Atlético Nacional

David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

Técnico: Diego Arias.

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida