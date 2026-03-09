Muriel vs. Morelos: duelo de artilleros en el Junior-Nacional, ¿a qué horas y dónde ver el partido?

Ambos equipos llegan con la obligación de sumar para escalar posiciones en una tabla muy apretada. El “Tiburón” busca estabilidad tras algunos resultados irregulares, mientras que el “Verdolaga” intenta dejar atrás el golpe que significó su reciente eliminación internacional.

Este martes, el estadio Estadio Romelio Martínez será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la semana en el fútbol colombiano. Desde las 8:30 p.m., Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se pondrán al día en el calendario al disputar el encuentro pendiente de la fecha 3 de la liga.

Un duelo entre dos de las nóminas más costosas del país

El enfrentamiento en Barranquilla también destaca por el peso de las plantillas. Nacional cuenta con una nómina valorada en 23,2 millones de euros, mientras que la de Junior alcanza los 15,8 millones, lo que convierte este choque en un pulso entre dos de los equipos más poderosos del campeonato.

El calor de “La Arenosa” promete ser un factor adicional en un partido que enfrenta a dos clubes acostumbrados a pelear en la parte alta de la tabla.

Junior busca estabilidad y mantenerse entre los ocho

El equipo dirigido por Alfredo Arias atraviesa un momento de irregularidad que tiene inquieta a su afición. Tras empatar 1-1 frente a Alianza, el conjunto barranquillero suma 16 puntos y se ubica en la quinta posición del campeonato.

A pesar de contar con figuras como Luis Muriel y Yimmi Chará, al equipo le ha costado cerrar los partidos y mantener la solidez defensiva, especialmente en los minutos finales.

Muriel, precisamente, es el principal referente ofensivo del equipo y se mantiene como el máximo goleador rojiblanco en el torneo con cinco anotaciones.

Tras el empate reciente, Arias fue autocrítico con el rendimiento del equipo:

“Me preocupa haber perdido dos puntos. En el primer tiempo tuvimos las chances para anotar y no lo hicimos. El desarrollo del partido fue favorable, pero no pudimos convertir las oportunidades”, señaló el técnico.

Para Junior, sumar tres puntos ante un rival directo como Nacional es clave para mantenerse dentro del grupo de los ocho clasificados.

Nacional llega con urgencia tras su eliminación internacional

El panorama en Atlético Nacional mezcla alivio y presión. El equipo antioqueño quedó eliminado en la Copa Sudamericana tras caer en la fase inicial ante Millonarios FC, un golpe que generó inconformidad entre los hinchas.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Diego Arias reaccionó en la liga con una victoria 2-1 frente a Águilas Doradas como visitante.

Con 18 puntos, Nacional ocupa actualmente la tercera posición del campeonato y sabe que, sin competencia internacional, la liga se convierte en el gran objetivo de la temporada.

Tras el triunfo reciente, Arias destacó la importancia del resultado para levantar el ánimo del grupo. “Sabíamos lo importante que era para el club y para nuestra gente. No va a equilibrar lo que pasó antes, pero es una forma de salir del dolor y fortalecer el grupo”.