Muriel vs. Morelos: duelo de artilleros en el Junior-Nacional, ¿a qué horas y dónde ver el partido?

Este martes, el estadio Estadio Romelio Martínez será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la semana en el fútbol colombiano. Desde las 8:30 p.m., Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se pondrán al día en el calendario al disputar el encuentro pendiente de la fecha 3 de la liga.
Ambos equipos llegan con la obligación de sumar para escalar posiciones en una tabla muy apretada. El “Tiburón” busca estabilidad tras algunos resultados irregulares, mientras que el “Verdolaga” intenta dejar atrás el golpe que significó su reciente eliminación internacional.