“Los únicos que creímos fuimos nosotros”: Alfredo Arias y Javier Báez se destapan tras el título del Junior

Junior volvió a tocar la gloria coronándose campeón del torneo de finalización de la Liga BetPlay, en una final impecable; pero la celebración no terminó en la cancha. En la rueda de prensa, Alfredo Arias y Javier Báez aprovecharon el momento para enviar mensajes directos, cargados de gratitud, pero también de reproches.
En Ibagué se cerró una serie que tuvo fútbol, carácter y polémica. Junior fue campeón, sí, pero lo que se dijo después del pitazo final también dio de qué hablar. Le contamos qué dijo Alfredo Arias tras lugar su primer campeonato en el país.