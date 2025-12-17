El Festival de Música Sacra finaliza este fin de semana en Jardín

Jardín será el escenario del concierto de cierre de la cuarta edición de la gira nacional Colombia es Música Sacra. La cita será el próximo sábado, 20 de diciembre de 2025 a las 7:00 p.m. en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, con el concierto Fantasía de Navidad a cargo de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, conformada por 55 músicos de 12 departamentos de Colombia.
La dirección musical estará a cargo del maestro boyacense Christiam Camilo Malagón Tenza y la dirección general estará en manos del maestro Germán Hernández Castro.