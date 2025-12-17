¿Por qué en los países con más sindicalización del mundo, como Islandia, Dinamarca y Suecia, no existe salario mínimo legal?

La razón por la cual países del norte de Europa como Islandia, Dinamarca y Suecia no cuentan con un salario mínimo legal no es una omisión del Estado ni un vacío institucional. Todo lo contrario. Allí opera uno de los modelos laborales más robustos del mundo: la negociación colectiva de sindicatos altamente desarrollada, con cobertura casi universal del empleo, que funciona como un equivalente, más flexible y más integral, a la legislación estatal. En estos países, sindicatos y empleadores pactan salarios y condiciones laborales por sectores y ramas productivas. El resultado es un piso salarial efectivo que se ajusta a cada actividad económica, nivel de experiencia y contexto productivo, sin necesidad de que el Estado imponga una cifra única por ley. Puede leer más: ¿Habrá concertación del salario mínimo para 2026? Esta es la condición básica que le pusieron los sindicatos a los empresarios

Un modelo común que combina sindicatos fuertes y salarios negociados

Cabe recordar que Islandia, Dinamarca y Suecia comparten un mismo ADN económico-social que corresponde a la negociación colectiva coordinada, alta sindicalización y diálogo sectorial permanente. Los sindicatos y empleadores pactan no solo salarios, sino jornadas, vacaciones, estabilidad laboral y protección social.

Estamos hablando de este tema porque en Colombia cursa por estas semanas la concertación del salario mínimo para el 2026, y en el primer plazo fijado el pasado 15 dediciembre no hubo acuerdo ni consenso entre empresarios y sindicatos. Los gremios empresariales le apuestan a un alza del 7,21%, mientras que los sindicatos lo ubicaron en 16%. Por eso, en redes sociales se suscitó a principios de diciembre una polémica sobre el salario mínimo en Colombia y la forma de fijar ese aumento, teniendo en cuenta esos países donde no hay salario mínimo.

Por ejemplo, Rodrigo A. Rettig, abogado litigante, recordó que en los países con más sindicalización del mundo, Islandia, Dinamarca, Suecia, no existe salario mínimo legal. “¿Por qué? Porque cuando tienes 70%–90% de trabajadores sindicalizados, el piso lo fijan los convenios colectivos, no el Estado. Cuando los sindicatos son fuertes, no se necesita salario mínimo. Cuando son débiles, es la única protección”, precisó. En ese mismo sentido, para Andrés F. Rojas Zea, magíster en Política Pública, el rol estatal no desaparece. “Los salarios en Dinamarca se establecen a través de convenios colectivos sectoriales entre sindicatos y empresarios. Y es el Estado quien obliga a que esto suceda porque hace mucho tiempo entendieron que el mercado no logra ese nivel de justicia económica”.

A su vez, el economista Andrés Zambrano-Curcio añade una clave histórica. “La razón por la que los nórdicos no tienen salario mínimo es porque son las sociedades más sindicalizadas del planeta (60%–80%) y porque el ala política de esos sindicatos lleva mandando más de 100 años allá”. Los expertos coinciden en que insinuar que el Estado es un obstáculo para los logros sociales y poner de ejemplo a Dinamarca es de un desacierto, porque en países como Suecia o Noruega, 1 de cada 3 trabajadores es empleado público. Tienen las tasas más altas de sindicalización del mundo. Siga leyendo: La dura carta del MinTrabajo a Fenalco por su ausencia en la mesa de concertación del salario mínimo

Islandia: sindicatos que fijan el piso salarial de hecho

En Islandia no existe salario mínimo legal. El Estado no fija sueldos. Lo hacen los sindicatos. El equipo de abogados de LegalClarity lo resume así: “Islandia cuenta con una de las tasas de sindicalización más altas del mundo, con aproximadamente entre el 90% y el 92% de su fuerza laboral afiliada a un sindicato. Esta alta tasa de afiliación sindical otorga una influencia considerable a estos convenios colectivos”. En la práctica, esos convenios establecen el salario mínimo equivalente. A partir del 1 de enero de 2025, por ejemplo, el salario mínimo inicial para empleados a tiempo completo amparados por convenios colectivos es de aproximadamente 454.977 coronas islandesas mensuales. Entérese más: “Esperamos que el salario mínimo no sea por decreto, pero hoy estamos pesimistas”: presidenta de Acopi

Dinamarca: sin salario mínimo, pero con flexiseguridad

Dinamarca tampoco tiene salario mínimo estatal. Y, aun así, su mercado laboral es uno de los más protegidos y estables de Europa. El 82% de los trabajadores daneses está cubierto por convenios colectivos: el 100% en el sector público y el 73% en el privado, según datos de la Confederación de Empleadores Daneses (DA) con base en Statistics Denmark y Eurostat. La Confederación de Sindicatos Daneses (FH) eleva la cifra al 84% en 2022. Aquí entra en juego el famoso modelo de “flexiseguridad”, es decir, las empresas tienen flexibilidad para contratar y despedir, pero los trabajadores cuentan con una red sólida de protección social. Impuestos progresivos que rondan el 45% financian subsidios de desempleo generosos, guarderías subsidiadas y educación gratuita. El salario no se protege solo en la nómina, sino en todo el sistema. Lea aquí: Sindicatos piden alza del 16% para el salario mínimo en 2026; mientras que empresarios proponen 7,21%

Suecia: salarios mínimos de convenio, no por ley