Alfredo Morelos tras fallar penalti y perder ante Millonarios: “Tranquilos, nos vemos en las finales”

El delantero Alfredo Morelos es tendencia hoy no solo por errar el penalti que le hubiera dado quizá otro rumbo al juego que su equipo Atlético Nacional perdió como visitante 3-0 ante Millonarios, también por sus palabras tras el juego disputado en el estadio El Campín de Bogotá el martes en la noche.

Cuando tan solo iban 14 minutos de partido, y frente al pórtico defendido por Diego Novoa, Morelos disparó fuerte y el balón se fue por encima del arco. Después de esa jugada, el cuadro azul abrió el marcador por intermedio de Rodrigo Contreras, y luego sus compañeros Mateo García (61’) y Leonardo Castro (83’) convirtieron los otros tantos para la victoria de su equipo.

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En zona mixta con los medios de comunicación, Morelos, con la seguridad que lo caracteriza, le restó importancia a la oportunidad que desperdició y destacó la forma en la que juega su equipo, más allá de caer otra vez contra un rival que recientemente los privó de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.