En vivo | Primer tiempo de Nacional para el olvido: penalti desperdiciado, gol de Millonarios y expulsión de Tesillo

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan nuevamente, esta vez por la Liga BetPlay. El partido llega con el antecedente reciente que aún duele en la hinchada verdolaga: la eliminación de la Copa Sudamericana tras perder 3-1 ante el equipo azul, resultado que frustró el principal objetivo del semestre y generó indignación entre los seguidores verdolagas.

El encuentro se juega en el estadio El Campín, donde Atlético Nacional buscará desquitarse y mantener su liderazgo en la tabla. Actualmente, el equipo antioqueño llega como líder con 24 puntos y un partido menos, mientras que Millonarios suma 14 unidades y necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El técnico Diego Arias definió el siguiente equipo como inicialista: Harlen Castillo; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: