De las aulas a la élite mundial: el secreto que une a Amaranto Perea con Scaloni y Luis De La Fuente

En noviembre de 2017, casi dos años después de que anunció su retiro del fútbol profesional, el exdefensor antioqueño Amaranto Perea se inscribió en un curso promovido por la Real Federación Española de Fútbol para certificarse como entrenador. Perea tenía 38 años. Tenía claro que quería dedicar el resto de su vida al fútbol, profesión a la que se dedicó durante un cuarto de siglo. Había dejado el balompié profesional en diciembre del 2015, después de pasar un buen tiempo sin jugar por una lesión de rodilla que lo condujo al final de su carrera.

El defensor antioqueño, que jugó 8 años en el Atlético de Madrid, se enteró de que la Real Federación Española de Fútbol iba a hacer un curso para la formación de nuevos entrenadores. Había que cumplir algunos requisitos para poder inscribirse. No podía entrar cualquiera; sino que querían que la cohorte la conformaran exfutbolistas con renombre internacional.

¿Cómo nació la relación entre Amaranto y los finalistas mundiales?

Uno de los requisitos era haber jugado por lo menos dos años en la primera división de España. El otro era certificar, mínimo, cinco juegos con la selección absoluta del país al que pertenecían. Perea cumplía ambos a cabalidad: Amaranto llegó al Atlético de Madrid en 2004, después de tener un paso por Boca Juniors de Argentina, y estuvo en ese club, con el que ganó dos ediciones de la Europa League (2010 y 2012) y una Supercopa de España.

Además, jugó 74 partidos con la Selección Colombia de mayores entre el 2002 y 2014. Aceptaron su inscripción. Lo mismo ocurrió con el exfutbolista argentino Lionel Scaloni, quien se retiró en el Atalanta en 2015, cuando tenía 37 años. Scaloni fue una de las figuras del Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander de España entre 1998 y 2007. Además, disputó 104 partidos con la Selección Argentina de mayores, por lo que podía acceder, sin mayor problema, al curso. Conozca: El DIM, actual líder del fútbol colombiano, tendrá varios días de descanso; ¿cuándo vuelve a jugar? Amaranto y Scaloni fueron compañeros de curso. Hicieron buena amistad. Ser suramericanos los unió mientras recibían clases del técnico español Luis de La Fuente, quien ingresó a las formativas de la Real Academia Española de Fútbol en 2013, después de leer en un aviso de periódico, cuando llevaba 6 meses sin trabajo, que buscaban personal para la cantera.

Entre las aulas se armó una buena relación. El curso duró seis semanas. Terminó en enero del 2018. Ocho años después, los tres hombres terminaron en un banquillo en el Mundial de Norteamérica. El profesor De la Fuente, como entrenador de la España campeona; el estudiante Scaloni como timonel de la Argentina subcampeona y Perea como asistente de Colombia. “A los dos los quiero. Scaloni es un ejemplo por lo que ha hecho (ganar un Mundial). Es un entrenador joven y eso le da más mérito porque en este mundo no se cree mucho en los entrenadores jóvenes. No es normal lo que ha hecho. A De La Fuente le tengo mucho cariño porque fue nuestro profesor”, aseguró Perea, quien ahora es técnico del DIM y aplica las enseñanzas que tuvo en ese curso siendo entrenador del cuadro rojo, con el que suma 3 victorias, un empate y una derrota.

En esos juegos ha demostrado que tiene capacidad para gestionar grupos –una característica de Scaloni–; mientras que le gusta que sus clubes jueguen con bloques cortos, sin muchos espacios, como la España de De La Fuente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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