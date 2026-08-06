De las aulas a la élite mundial: el secreto que une a Amaranto Perea con Scaloni y Luis De La Fuente

En noviembre de 2017, casi dos años después de que anunció su retiro del fútbol profesional, el exdefensor antioqueño Amaranto Perea se inscribió en un curso promovido por la Real Federación Española de Fútbol para certificarse como entrenador.
Perea tenía 38 años. Tenía claro que quería dedicar el resto de su vida al fútbol, profesión a la que se dedicó durante un cuarto de siglo. Había dejado el balompié profesional en diciembre del 2015, después de pasar un buen tiempo sin jugar por una lesión de rodilla que lo condujo al final de su carrera.