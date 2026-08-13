Amaranto Perea narró el drama que vivió el DIM por el terremoto y la preocupación por sus familiares en Chocó

El terremoto que sacudió a Colombia también generó momentos de angustia dentro del Independiente Medellín. El técnico del equipo, Amaranto Perea, contó a Win Sports cómo vivieron el fuerte movimiento y reconoció que, durante las primeras horas, el fútbol pasó completamente a un segundo plano. “Nosotros también pasamos un susto muy, muy, muy fuerte. No nos dio tiempo a pensar ni siquiera en cómo íbamos a reaccionar”, relató el entrenador, quien expresó su solidaridad con las comunidades de las zonas más afectadas. Perea aseguró que lo ocurrido lo conmovió especialmente por las pérdidas humanas y materiales que dejó el terremoto. “El fútbol es lo menos importante”, afirmó, al tiempo que envió un mensaje de fuerza a quienes resultaron afectados.

La preocupación por sus familias El técnico del DIM explicó que el impacto también se sintió dentro del plantel porque varios jugadores tienen familiares en las zonas afectadas. En su caso particular, Perea contó que tiene numerosos familiares en Chocó. Aunque nació en Urabá, en Antioquia, mantiene fuertes vínculos familiares con ese departamento, por lo que las noticias sobre la emergencia generaron una enorme preocupación. “Fue muy difícil, la verdad fue muy difícil, a todos nos sorprendió. Yo personalmente tengo mucha familia en el Chocó. Yo soy de Urabá, región antioqueña, pero es claro que tengo muchos tíos, muchos primos en el Chocó, y la verdad que muy preocupados”, explicó. La situación también afectó a varios integrantes del plantel. Según el entrenador, algunos jugadores tuvieron dificultades para comunicarse con sus familiares y llegaron a pasar momentos de mucha angustia. “Muchos de los muchachos no respondían en el colegio por sus hijos, es decir, fue una situación bastante difícil”, relató Perea. Ante ese escenario, el cuerpo técnico decidió liberar a los futbolistas para que pudieran estar con sus familias y atender cualquier situación que se presentara. Un día para estar en familia Perea contó que el martes decidieron darles el día libre a los jugadores para que pudieran acompañar a sus seres queridos y ocuparse de lo que fuera necesario. “Dimos el día martes libre para que todos los muchachos hagan sus cosas, estén en familia”, explicó. El entrenador reconoció que la semana estuvo marcada por la incertidumbre y el miedo, pero que finalmente llegó el momento de regresar a las obligaciones deportivas. “Ha sido una semana muy confusa, de mucho miedo. Uno tiene que retomar nuevamente el trabajo, pero ha sido una semana muy confusa”, manifestó.

Un integrante del DIM lo perdió todo Uno de los relatos que más impactó al técnico fue el de un integrante del cuerpo logístico del equipo, quien perdió prácticamente todas sus pertenencias como consecuencia de la tragedia. “Uno de los utileros nuestro perdió prácticamente todo. Su familia, gracias a Dios, está bien, pero su casa, lo perdieron absolutamente todo”, contó Perea. Ante esta situación, el club, los jugadores y el cuerpo técnico decidieron ponerse a disposición para ayudarlo y respaldar también a las personas que más lo necesitan. “Estamos desde el club y los jugadores, cuerpo técnico, haciendo todo para ayudar. Yo creo que en este momento lo que queda es ayudar y ser solidarios con todos los que se han afectado por la situación”, afirmó. Perea dejó claro que, aunque el fútbol debe continuar, la prioridad en este momento son las personas afectadas por la tragedia. El entrenador espera que el DIM pueda volver a competir y entregar una alegría a sus hinchas, pero sin olvidar el dolor que vive buena parte del país. “Muy contento realmente de estar acá, y esperemos poder dar la alegría que toda la afición está esperando”, concluyó. Bloque de preguntas y respuestas: