Tras el terremoto, tiene hasta dos años para reclamar al seguro por daños en su vivienda

El sismo registrado el pasado 10 de agosto dejó daños en viviendas y edificaciones en distintas zonas del país y también generó dudas entre los ciudadanos que tienen seguros.
Una de las principales preguntas es cuánto tiempo tienen para informar a la aseguradora y presentar una reclamación.
La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) entregó un mensaje de tranquilidad y aclaró una información que circula en los últimos días, que el plazo de tres días no corresponde al tiempo máximo para reclamar una indemnización.
De acuerdo con el gremio, los tres días hábiles establecidos en el artículo 1075 del Código de Comercio corresponden al plazo para dar aviso a la aseguradora sobre la ocurrencia del siniestro, mientras que la reclamación y las acciones derivadas del contrato de seguro tienen, en general, un término de prescripción de dos años, según el artículo 1081 del Código de Comercio.
También existe una prescripción extraordinaria de cinco años, bajo las condiciones previstas en esa norma.