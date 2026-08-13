Parques, museos y atracciones ya mueven US$1.095 millones al año en Colombia: así crece esta industria

La industria de atracciones ya le deja a Colombia un impacto económico total de US$1.095 millones al año, de acuerdo con el IAAPA Latin America & Caribbean Economic Impact Study, junto con Tourism Economics, grupo de Oxford Economics.
El resultado contempla US$498 millones de impacto directo y US$597 millones de impactos indirectos e inducidos. En términos más desmenuzados, por cada US$1 que la industria generó directamente, produjo alrededor de US$1,20 adicionales en otras actividades económicas.
En su más reciente informe, que analiza el año calendario 2024. IAAPA señala que “el informe presenta los impactos directos e indirectos de la industria de atracciones para ese periodo y entrega resultados para 25 países y territorios de América Latina y el Caribe”.
Cabe señalar que el análisis tiene en cuenta a parques de diversiones y temáticos, parques acuáticos, centros de entretenimiento, zoológicos y acuarios, museos y centros de ciencia, atracciones naturales, de aventura, ecoturísticas y escénicas, además de atracciones históricas y culturales.
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