Galdolfi tras partido contra Quindío: “Es uno de los peores partidos que hemos jugado”

Atlético Nacional Pasaron momentos de apuro contra Deportes Quindío, pero finalmente se clasificó a los cuartos de final de la Copa Betplay.

Luego de estar abajo en el marcador 2-0 como visitante en el Estadio Centenario de Armenia y de tener un hombre menos tras la expulsión de Marlos Moreno, el equipo paisa, dirigido por Javier Galdolfi, levantó jerarquía y empató el juego 2-2 con goles de Andrés Sarmiento y liquidó la serie 6-2.

Tras el compromiso, Gandolfi confesó que este ha sido uno de los peores juegos que ha visto desde que está en el banco del equipo antioqueño.

"En el primer tiempo me fui bastante preocupado por la forma, fue uno de los primeros que más nos costó, no creamos situaciones. En el segundo, el equipo reaccionó y terminamos empatando un partido que fue uno de los peores que jugamos", expresó el orientador argentino, quien lamentó la falta de paciencia y tolerancia de sus deportistas.