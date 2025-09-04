x

Galdolfi tras partido contra Quindío: “Es uno de los peores partidos que hemos jugado”

Nacional se clasificó a cuartos de final de la Copa Betplay, pero sufrió para lograrlo. Estuvo abajo en el marcador 2-0, al final empató. Se viene el clásico contra Medellín, este domingo.

    Javier Gandolfi terminó preocupado por lo que mostró su equipo ante Quindío, además por los hombres que no cuenta al estar con la Selección Colombia. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 6 horas
Atlético Nacional Pasaron momentos de apuro contra Deportes Quindío, pero finalmente se clasificó a los cuartos de final de la Copa Betplay.

Lea: “La herida de la Libertadores se sanará con títulos”: Javier Gandolfi habló sin tapujos sobre el presente de Nacional

Luego de estar abajo en el marcador 2-0 como visitante en el Estadio Centenario de Armenia y de tener un hombre menos tras la expulsión de Marlos Moreno, el equipo paisa, dirigido por Javier Galdolfi, levantó jerarquía y empató el juego 2-2 con goles de Andrés Sarmiento y liquidó la serie 6-2.

Tras el compromiso, Gandolfi confesó que este ha sido uno de los peores juegos que ha visto desde que está en el banco del equipo antioqueño.

"En el primer tiempo me fui bastante preocupado por la forma, fue uno de los primeros que más nos costó, no creamos situaciones. En el segundo, el equipo reaccionó y terminamos empatando un partido que fue uno de los peores que jugamos", expresó el orientador argentino, quien lamentó la falta de paciencia y tolerancia de sus deportistas.

“Seguimos pecando con el tema de las expulsiones... La falta de jugadores puede ser un factor, tenemos cinco en Selección, pero eso no nos va a detener”, continuó el técnico argentino.

“La actitud es una de las cosas que resalto de este grupo y es por eso llevamos doce partidos sin conocer la derrota. Se puede escuchar fácil, pero es trabajo. El grupo está bien y convencido que daremos un gran paso el fin de semana”, añadió el timonel.

En su próximo desafío, Nacional se medirá este domingo a Independiente Medellín, clásico paisa que se jugará desde las 6:20 p.m. Por Copa, el Verde rivalizará en cuartos ante el ganador del duelo entre Deportivo Pasto y Once Caldas. Los de Manizales ganan la confrontación 2-1. El partido de vuelta será el 2 de octubre.

Liga Betplay

