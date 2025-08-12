América busca volver a cuartos de final de un torneo internacional después de 22 años, ¿a qué hora juega contra Fluminense?

Han pasado 22 años desde la última vez que América de Cali llegó hasta cuartos de final de un torneo internacional. Fue en la Copa Libertadores del 2003, cuando avanzó hasta semifinales y perdió con Boca Juniors de Argentina. Aquella vez se enfrentó con Racing en octavos y River Plate en cuartos.
Después de eso, solo llegó a octavos de final en las ediciones de la Copa Sudamericana de 2008 y 2021. Este martes, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, que estará lleno a reventar –ya no hay boletería disponible–, buscará dar el primer paso para regresar, después de dos décadas, al grupo de los ocho competidores por el título.