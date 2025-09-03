x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

América venció a Bucaramanga y se medirá en cuartos de final de Copa ante Junior

El duelo en el Pascual Guerrero terminó en trifulca, dos expulsado y pelea al final del juego.

  • El defensa Andrés Mosquera fue la figura de la victoria del América ante Bucaramanga en el Pascual Guerrero. FOTO TOMADA X @AmericadeCali
Luz Élida Molina Marín
03 de septiembre de 2025
bookmark

América de Cali, que tenía como entrenador interino a Alex Escobar, venció 2-0 a Bucaramanga en el Pascual Guerrero y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Betplay, al ganar la serie 2-1.

Los Escarlatas, que habían perdido en la ida 1-0, lograron remontar la serie y ganaron 2-0 con tantos de Andrés Mosquera Guardia, a los minutos 11 y 43, respectivamente.

En el primero, su remate fue desviado, pero se fue al fondo del arco y en el segundo, estaba ubicado en el centro del área, como un delantero más, y logró enviar el balón al fondo para el 2-0 en el primer tiempo.

En el segundo tiempo, el juego fuerte, y la lluvia de tarjetas que mostró el árbitro Álvaro Meléndez encendió los ánimos en el campo de juego, y tras varios reclamos y algunas acciones de pierna fuerte vieron la roja Fabián Sambueza del Bucaramanga y Josen Escobar del América.

Al final, el compromiso terminó en trifulca porque el delantero Luciano Pons se enfrascó en una pelea con los jugadores y miembros del cuerpo técnico del América.

Seguramente, se podrían presentar sanciones si el árbitro reporta en su balance del partido, lo ocurrido tras el pitazo final.

Definida la clasificación de América, se confirmó la primera llave de cuartos de final, ya que los rojos de Cali se medirán al Junior que alcanzó la clasificación, a través de los cobros de tiro penal ante Atlético FC 4-1.

Liga Betplay

