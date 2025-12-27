Las ‘perlas’ del proyecto de Constituyente de Petro: “quiere arrasar con todo”

Cambiar el modelo económico, quitarle autonomía al Banco de la República y crear un tribunal constitucional autónomo. Esas son algunas de las iniciativas que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro para sustentar la Asamblea Nacional Constituyente que viene proponiendo desde 2023 de diferentes maneras.
Pero lo más reciente es que este viernes el Ejecutivo reactivó ese proyecto, haciéndolo pasar como de iniciativa popular, e inscribió un comité ante la Registraduría. Son los primeros pasos de un proceso que, según expertos, pinta inviable.
Contexto: ¿Globo o cortina de humo? Gobierno Petro inscribió Comité promotor de Asamblea Constituyente
EL COLOMBIANO accedió al proyecto de ley del Comité Promotor de la Constituyente, en el cual se explican uno a uno los motivos que justificarían esta movida, a la par que se enuncia cómo sería la convocatoria que debe realizarse por voto popular.
El documento, de 36 páginas, expone primero las razones que tiene el Gobierno para impulsar la constituyente. En este apartado, el más extenso, se mencionan algunas ideas recurrentes en el discurso de Petro durante su mandato: la transformación del modelo económico, la “actualización” del Banco de la República –cuya independencia el mandatario ha cuestionado en numerosas ocasiones– y la creación de un Tribunal Constitucional Autónomo de la Corte Constitucional.