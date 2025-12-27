Petro anuncia nuevo remezón en la cúpula militar: estos son los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares

Por medio de una publicación en X, el presidente, Gustavo Petro, dio a conocer su decisión de cambiar la cúpula militar del país. “Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar”, anunció.
Dentro de los uniformados que estarán al frente de las Fuerzas Militares sobresale el general Hugo Alejandro López, quien hasta hoy fue el jefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares y que en 2022 hizo parte del equipo negociador del gobierno en la mesa de diálogo con el ELN.