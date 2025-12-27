Petro anuncia nuevo remezón en la cúpula militar: estos son los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares

Por medio de una publicación en X, el presidente, Gustavo Petro, dio a conocer su decisión de cambiar la cúpula militar del país. “Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar”, anunció. Lea: Así Petro ha “premiado” al ELN este año: “es una empresa criminal próspera” Dentro de los uniformados que estarán al frente de las Fuerzas Militares sobresale el general Hugo Alejandro López, quien hasta hoy fue el jefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares y que en 2022 hizo parte del equipo negociador del gobierno en la mesa de diálogo con el ELN.

El puesto de López ahora será ocupado por el vicealmirante Harry Ernesto Reyna, quien fue segundo comandante de la Armada Nacional y jefe de Estado Mayor Naval. Por otra parte, el nuevo comandante del Ejército Nacional es el mayor general Royer Gómez Herrera y el segundo comandante, el mayor general Jaime Alonso Galindo. La Armada Nacional estará a cargo del almirante Juan Ricardo Rozo, mientras que el vicealmirante Orlando Enrique Grisales será el segundo comandante y el Jefe de Estado Mayor Naval. La Fuerza Aeroespacial Colombiana será dirigida por el mayor general Carlos Fernando Silva y su segundo será el mayor general Alfonso Lozano.