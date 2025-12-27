Expresidente Uribe señala a Petro por la condena de su hermano Santiago: “Pretende tapar su fracaso”

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro son protagonistas nuevamente de un enfrentamiento en redes sociales. En su cuenta de X, el exmandatario publicó un trino y un video asegurando que “Petro pretende tapar su fracaso con la injusta condena contra mi hermano”, haciendo referencia a la pena de 28 años y 4 meses de prisión que recibió Santiago Uribe el pasado 25 de noviembre por el caso de Los 12 apóstoles.
Contexto: Tribunal de Antioquia condenó a 28 años de prisión a Santiago Uribe: le queda la instancia de la Corte Suprema
Primero, Uribe compartió un mensaje asegurando que Petro “manipula la justicia”, lo que luego explicó en una grabación en la que afirmó que “injusta es la condena de mi hermano soportada en falsos testigos protegidos en el extranjero por onegés de izquierda y manipulados por los abogados de Petro de su colectivo izquierdista”, haciendo referencia a la decisión judicial del Tribunal Superior de Antioquia, que encontró culpable a Santiago Uribe Vélez de los delitos de concierto para delinquir agravado, conformación de grupos paramilitares y homicidio agravado.