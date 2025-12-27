Expresidente Uribe señala a Petro por la condena de su hermano Santiago: “Pretende tapar su fracaso”

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro son protagonistas nuevamente de un enfrentamiento en redes sociales. En su cuenta de X, el exmandatario publicó un trino y un video asegurando que “Petro pretende tapar su fracaso con la injusta condena contra mi hermano”, haciendo referencia a la pena de 28 años y 4 meses de prisión que recibió Santiago Uribe el pasado 25 de noviembre por el caso de Los 12 apóstoles. Contexto: Tribunal de Antioquia condenó a 28 años de prisión a Santiago Uribe: le queda la instancia de la Corte Suprema Primero, Uribe compartió un mensaje asegurando que Petro “manipula la justicia”, lo que luego explicó en una grabación en la que afirmó que “injusta es la condena de mi hermano soportada en falsos testigos protegidos en el extranjero por onegés de izquierda y manipulados por los abogados de Petro de su colectivo izquierdista”, haciendo referencia a la decisión judicial del Tribunal Superior de Antioquia, que encontró culpable a Santiago Uribe Vélez de los delitos de concierto para delinquir agravado, conformación de grupos paramilitares y homicidio agravado.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Petro pretende tapar su fracaso con la injusta condena contra mi hermano. <a href="https://t.co/TFyiWUrW2T">pic.twitter.com/TFyiWUrW2T</a></p>— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) <a href="https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/2004956446082171202?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

En forma de respuesta, Petro publicó un trino asegurando que desde 1999 ya había pruebas de la existencia de Los 12 Apóstoles, el grupo paramilitar que operó cerca a Yarumal, Antioquia, durante la década de los noventa. En el juicio en el que se conoció la sentencia, el tribunal enfatizó en que la decisión no tenía motivos políticos, como argumentó la defensa durante más de tres años al asegurar que todo se trataba de una conspiración política para desprestigiar al expresidente.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Este informe de inteligencia de 1999 de los EEUU muestra que ya sabían lo que descubrí apenas en 2007 y rebelé a la nación: que existían como grupo de autodefensa los "12 apóstoles" y, aunque no lo menciona, era ya claro el papel de líder de Santiago Uribe Vélez.<br><br>El papel de... <a href="https://t.co/WgVJBRhQI6">https://t.co/WgVJBRhQI6</a></p>— Gustavo Petro (@petrogustavo) <a href="https://twitter.com/petrogustavo/status/2004957817493455065?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>