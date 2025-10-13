Ante Canadá, James Rodríguez y Luis Díaz buscarán acercarse más a Falcao, líder goleador de Colombia

En el ranking de los cinco máximos goleadores de la Selección Colombia de mayores, aparecen dos futbolistas vigentes y en excelente momento deportivo, como lo demostraron en el reciente encuentro amistoso en el que la Tricolor venció 4-0 a México. Se trata de James Rodríguez y Luis Díaz, quienes están listos para seguir sumando tantos que los acerquen al primer lugar que encabeza Radamel Falcao García con 36 anotaciones en 105 partidos.

James suma 30 goles en 119 juegos, Arnoldo Iguarán registró 25 en 65 presentaciones, y Luis Díaz, con 67 presencias, acaba de alcanzar a Faustino Asprilla, quien en 58 compromisos logró 20 anotaciones.

El duelo amistoso de este martes 14 de octubre entre Colombia y Canadá, previsto para las 7:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, es otra oportunidad para que el cucuteño y el guajiro continúen consolidando su digno legado. El antecedente del pasado sábado ante el vigente campeón de la Copa de Oro es la mejor motivación.