Video | La sentida interpretación de Yuri Buenaventura de El Guerrero en el funeral de Miguel Uribe Turbay

La salida el féretro del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay de la Catedral Primada estuvo acompañada de la sentida interpretación de El Guerrero de Yuri Buenaventura, una de las canciones favoritas del fallecido político de 39 años. El momento, marcado de simbolismo y un profundo desasosiego, fue un de los más impactantes durante la eucaristía dedicada a la memoria del excongresista asesinado. Antes de que comenzaran las exequias de Uribe Turbay en la mañana de este miércoles, su hermana, María Carolina Hoyos, había confirmado la participación del artista en la ceremonia, asegurando que él amablemente había aceptado viajar desde París para interpretar la canción que había acompañado a su hermano a lo largo de su vida.

“Yo no era amigo de Miguel, pero lo conocí en los espacios públicos cuando venía a Bogotá. Me lo crucé en un hotel, en un restaurante y a él le gustaba esa canción, a él le gustaba mucho la música. Y la familia me llamó y me dijo, ‘Yuri, esa canción le gustaba mucho a Miguel. ¿Tú la puedes cantar?’ Claro, claro que sí”, contó el artista en diálogo con Caracol Radio.

Sobre la trágica muerte del político, el artista manifestó que “era un joven de derecha, hay jóvenes de izquierda. ¿Entonces qué hacemos?, ¿nos matamos entre todos? Eso tiene que parar”.

La interpretación de Buenaventura conmovió a los asistentes a la ceremonia, que se quebraron por la tristeza que se sentía en el lugar. Decenas de rostros cubiertos por lágrimas se observaron en medio de la salida del féretro, solo con la melodía de fondo mezclada con un silencio en señal de respeto. El Guerrero, una de las canciones más icónicas de Buenaventura, tiene más de 10 versiones y se ha usado ampliamente en el ámbito político. El artista ha asegurado que esta canción no la escribió para alguien en particular, sino para todo el que se sienta un guerrero.

“Para mí El Guerrero son todas las personas, los hombres dignos o el que sienta así, el que es capaz de levantarse a luchar por sus sueños cada día”, ha explicado el cantante.

Tras el acto religioso en la Plaza de Bolívar, el féretro emprendió su camino hacia el Cementerio Central, donde se llevó a cabo el entierro del político.

¿Quién es Yuri Buenaventura?

Yuri Bedoya, su nombre de pila, nació en Buenaventura, Valle del Cauca, “en una familia conectada con la música y el arte: creció entre la música clásica, los cantos gregorianos y la canción francesa, que escuchaba su padre, y el sonido de la marimba y los ritmos africanos que escuchaba en las calles y las playas de su ciudad”, señala una reseña del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. A sus 20 años viajo a París, donde comenzó sus estudios universitarios y, a la vez, se conectó con la música latina como músico callejero en el metro de la ciudad.

Desde entonces, ha grabado ocho álbumes donde la salsa se une con los sonidos africanos, con el jazz, con otros ritmos del mundo y con letras profundas en español y en francés.