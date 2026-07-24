Pep Guardiola habría rechazado la oferta para dirigir a la selección Italia con miras al Mundial 2030

Según publicaron medios como La Gazzetta dello Sport y Sky, el español habría analizado las condiciones y la propuesta que le hizo la Federación Italiana de Fútbol, y al final había tomado la decisión de declinar el ofrecimiento, aduciendo, entre otras cosas, que quiere dedicarse a varios temas personales que requieren su atención.

Aunque la Federación Italiana de Fútbol no se ha pronunciado sobre el tema, todo parece indicar que el entrenador español Pep Guardiola no aceptó el ofrecimiento que le hicieron para dirigir a la selección de Italia con miras al Mundial de 2030.

Los medios publicaron que la respuesta de Pep fue: “gracias, es un honor, pero en este momento no me siento con fuerzas”. Por lo que ahora, los dirigentes se centran en otros nombres para tomar la decisión de quién asumirá la dirección técnica de la Azzurra que no ha clasificado a los últimos tres Mundiales en Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

Hay que recordar que Guardiola, de 55 años, acabó de dejar el Manchester City después de haber dirigido al club inglés durante diez años, en los que conquistó 20 títulos.

También le puede interesar: Alemania anuncia con ilusión la llegada de Jürgen Klopp al banco de la selección con miras al Mundial 2030

En su carrera como entrenador con el Barcelona de España y el Manchester City de la Liga Premier, ha ganado 30 coronas nacionales y once internacionales; pero hasta ahora, no ha sido seleccionador nacional.

Ahora, se menciona que, tras la negativa de Guardiola, ahora empiezan a tomar en cuenta otros nombres con fuerza, como lo son los de Andrea Pirlo, Roberto Mancini y hasta Carlo Ancelotti, quien dirige a Brasil, pero que sería del gusto de la dirigencia y los aficionados italianos.

Por ahora, el panorama no se despeja para la Azzurra y se espera que pronto puedan definir el nombre del nuevo entrenador que tendrá, además del regreso al Mundial de 2030, eventos importantes como la Eurocopa, la Liga de Naciones de la UEFA y la clasificación al Mundial.