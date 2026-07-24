Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pep Guardiola habría rechazado la oferta para dirigir a la selección Italia con miras al Mundial 2030

Medios italianos sostienen que el entrenador español ya le habría comunicado a los dirigentes de la Azzurra que no aceptaría el ofrecimiento que le hicieron.

  • El técnico español Pep Guardiola no aceptó el ofrecimiento de la Federación Italiana para dirigir a la selección con miras al Mundial de 2030. FOTO GETTY
    El técnico español Pep Guardiola no aceptó el ofrecimiento de la Federación Italiana para dirigir a la selección con miras al Mundial de 2030. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
bookmark

Aunque la Federación Italiana de Fútbol no se ha pronunciado sobre el tema, todo parece indicar que el entrenador español Pep Guardiola no aceptó el ofrecimiento que le hicieron para dirigir a la selección de Italia con miras al Mundial de 2030.

Según publicaron medios como La Gazzetta dello Sport y Sky, el español habría analizado las condiciones y la propuesta que le hizo la Federación Italiana de Fútbol, y al final había tomado la decisión de declinar el ofrecimiento, aduciendo, entre otras cosas, que quiere dedicarse a varios temas personales que requieren su atención.

Los medios publicaron que la respuesta de Pep fue: “gracias, es un honor, pero en este momento no me siento con fuerzas”. Por lo que ahora, los dirigentes se centran en otros nombres para tomar la decisión de quién asumirá la dirección técnica de la Azzurra que no ha clasificado a los últimos tres Mundiales en Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

Hay que recordar que Guardiola, de 55 años, acabó de dejar el Manchester City después de haber dirigido al club inglés durante diez años, en los que conquistó 20 títulos.

También le puede interesar: Alemania anuncia con ilusión la llegada de Jürgen Klopp al banco de la selección con miras al Mundial 2030

En su carrera como entrenador con el Barcelona de España y el Manchester City de la Liga Premier, ha ganado 30 coronas nacionales y once internacionales; pero hasta ahora, no ha sido seleccionador nacional.

Ahora, se menciona que, tras la negativa de Guardiola, ahora empiezan a tomar en cuenta otros nombres con fuerza, como lo son los de Andrea Pirlo, Roberto Mancini y hasta Carlo Ancelotti, quien dirige a Brasil, pero que sería del gusto de la dirigencia y los aficionados italianos.

Por ahora, el panorama no se despeja para la Azzurra y se espera que pronto puedan definir el nombre del nuevo entrenador que tendrá, además del regreso al Mundial de 2030, eventos importantes como la Eurocopa, la Liga de Naciones de la UEFA y la clasificación al Mundial.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Por qué Pep Guardiola rechazó la oferta para dirigir a la selección de Italia?
Pep Guardiola declinó la propuesta de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) debido a que prefiere enfocarse en asuntos personales que requieren su atención. Según reportes de medios como La Gazzetta dello Sport y Sky, el técnico español argumentó que en este momento no se siente con las fuerzas necesarias para asumir el cargo.
¿Qué candidatos suenan para dirigir a Italia tras la negativa de Guardiola?
Los principales candidatos que contempla la dirigencia italiana para asumir la dirección técnica son Andrea Pirlo, Roberto Mancini y Carlo Ancelotti. Aunque Ancelotti actualmente dirige a la selección de Brasil, es una opción que gusta bastante tanto a la directiva como a los aficionados de la Azzurra.
¿A qué torneos no ha logrado clasificar Italia en las últimas ediciones del Mundial?
La selección de Italia quedó fuera de las Copas del Mundo de Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026. Esta racha de tres ausencias consecutivas convierte la clasificación al Mundial de 2030 en el principal objetivo del próximo cuerpo técnico.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos