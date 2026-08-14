Video | Una asistencia de Andrés Salazar dejó por fuera al equipo de Efraín Juárez en Conference League

Dos hombres vinculados a Atlético Nacional se enfrentaron el pasado jueves 13 de agosto por la tercera ronda clasificatoria para la Conference League. En el estadio ETO Park de Gyor, Hungría, se enfrentaron el Gyori ETO, equipo que dirige el mexicano Efraín Juárez, contra el Riga FC de Letonia, equipo donde milita el lateral izquierdo antioqueño Andrés Salazar.

En el partido de ida llevado a cabo en tierras letonas, el Riga se impuso 1-0 contra el equipo del exdirector técnico campeón de Colombia con el Verde Paisa, aunque mereció mínimo el empate en ese duelo. Una semana después, ya con su gente en Hungría, todo estaba puesto para la remontada del equipo de Juárez; sin embargo, no fue así.

La jornada empezó con pie derecho para el Gyori, que se puso en ventaja al minuto 28 cuando Zeljko Gavric anotó de penal. Hasta ese momento la serie estaba igualada y el dominio era todo para el conjunto verdiblanco; no obstante, los húngaros no aprovecharon las oportunidades que tuvieron y lo pagaron caro. Al 88’, el canterano de Atlético Nacional, Andrés Salazar, ganó la espalda del lateral derecho rival, mandó un “pase de la muerte” y asistió a Caio Ferreira para que el Riga empatara el partido y ganara la serie.