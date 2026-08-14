Medellín suma 178 toneladas de ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto

Entre las donaciones hay arroz, aceite, pastas, legumbres, harina, panela, avena, cereales, leche, café, azúcar, atún y enlatados, lo mismo que productos de aseo e higiene, como pañales, tapabocas, toallas higiénicas, toallas húmedas, jabón, alcohol antiséptico, papel higiénico y cepillos de dientes y otros elementos esenciales.

Mientras tanto, 18,3 toneladas provienen de los puntos de acopio de la administración distrital.

De ese total, la mayoría, 159,7 toneladas, son productos que han recolectado en las sedes dispuestas por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia -Ábaco-, la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y la Fundación Saciar.

En total, 178 toneladas de comida para paliar el hambre de los afectados por el terremoto del lunes pasado han recogido hasta ahora en los puntos de acopio de la Alcaldía de Medellín y de los bancos de alimentos de la ciudad.

Las ayudas serán remitidas a las zonas de mayor incidencia del terremoto. FOTO: Camilo Suárez

Las ayudas serán remitidas a las zonas de mayor incidencia del terremoto. FOTO: Camilo Suárez

“Todas estas ayudas están llegando a las comunidades afectadas de acuerdo con sus necesidades”, aseguró la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, quien resaltó que adicionalmente se habían recaudado hasta antes de este viernes al mediodía 1.800 millones de pesos donados por las personas a través de la plataforma Presentes.

“Queremos seguir haciendo un llamado a la solidaridad para que todos podamos ayudar a quienes hoy lo necesitan”, agregó la funcionaria.

Fuera de las campañas que hasta ahora se han desarrollado, entre el 14 y el 17 de agosto, se realizará en la Plaza Mayor el Festival Buen Comienzo para que la ciudadanía entregue más alimentos no perecederos, elementos de higiene, juguetes y kits de aseo.

A esta jornada se suma el concierto Colombia, Medellín Te Quiere, que este sábado, 15 de agosto, reunirá a más de 25 artistas en el centro de espectáculos La Macarena.

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El 100 % de los recursos obtenidos por ese evento estarán destinados a apoyar a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

Fuera de eso, el Atlético Nacional emprendió la campaña #VamosTodosJuntos y habilitará la Gran Carpa de la Solidaridad, en la plazoleta occidental del estadio Atanasio Girardot, para recibir ayudas en especie durante el partido que tiene este sábado contra Independiente Santa Fe.