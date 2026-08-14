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Medellín suma 178 toneladas de ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto

Estas ayudas en especie han sido recaudadas en los bancos de alimentos de la ciudad y en la sede de la Alcaldía.

  • Entre las donaciones hay arroz, aceite, pastas, legumbres, harina, panela y otros productos alimenticios. FOTO: Camilo Suárez
    Entre las donaciones hay arroz, aceite, pastas, legumbres, harina, panela y otros productos alimenticios. FOTO: Camilo Suárez
  • Las ayudas serán remitidas a las zonas de mayor incidencia del terremoto. FOTO: Camilo Suárez
    Las ayudas serán remitidas a las zonas de mayor incidencia del terremoto. FOTO: Camilo Suárez
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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En total, 178 toneladas de comida para paliar el hambre de los afectados por el terremoto del lunes pasado han recogido hasta ahora en los puntos de acopio de la Alcaldía de Medellín y de los bancos de alimentos de la ciudad.

De ese total, la mayoría, 159,7 toneladas, son productos que han recolectado en las sedes dispuestas por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia -Ábaco-, la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y la Fundación Saciar.

Mientras tanto, 18,3 toneladas provienen de los puntos de acopio de la administración distrital.

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Entre las donaciones hay arroz, aceite, pastas, legumbres, harina, panela, avena, cereales, leche, café, azúcar, atún y enlatados, lo mismo que productos de aseo e higiene, como pañales, tapabocas, toallas higiénicas, toallas húmedas, jabón, alcohol antiséptico, papel higiénico y cepillos de dientes y otros elementos esenciales.

Las ayudas serán remitidas a las zonas de mayor incidencia del terremoto. FOTO: Camilo Suárez
Las ayudas serán remitidas a las zonas de mayor incidencia del terremoto. FOTO: Camilo Suárez

“Todas estas ayudas están llegando a las comunidades afectadas de acuerdo con sus necesidades”, aseguró la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, quien resaltó que adicionalmente se habían recaudado hasta antes de este viernes al mediodía 1.800 millones de pesos donados por las personas a través de la plataforma Presentes.

“Queremos seguir haciendo un llamado a la solidaridad para que todos podamos ayudar a quienes hoy lo necesitan”, agregó la funcionaria.

Fuera de las campañas que hasta ahora se han desarrollado, entre el 14 y el 17 de agosto, se realizará en la Plaza Mayor el Festival Buen Comienzo para que la ciudadanía entregue más alimentos no perecederos, elementos de higiene, juguetes y kits de aseo.

A esta jornada se suma el concierto Colombia, Medellín Te Quiere, que este sábado, 15 de agosto, reunirá a más de 25 artistas en el centro de espectáculos La Macarena.

Además, te sugerimos ver: Vídeos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 132 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas

El 100 % de los recursos obtenidos por ese evento estarán destinados a apoyar a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

Fuera de eso, el Atlético Nacional emprendió la campaña #VamosTodosJuntos y habilitará la Gran Carpa de la Solidaridad, en la plazoleta occidental del estadio Atanasio Girardot, para recibir ayudas en especie durante el partido que tiene este sábado contra Independiente Santa Fe.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas toneladas de alimentos se han recolectado en Medellín para los damnificados del terremoto?
Hasta ahora se han recolectado 178 toneladas de alimentos y elementos para atender a las personas afectadas por el terremoto. De ese total, 159,7 toneladas fueron recogidas por bancos de alimentos y 18,3 toneladas en los puntos de acopio de la Alcaldía de Medellín.
¿Qué alimentos están recibiendo para ayudar a los afectados por el terremoto?
Se están recibiendo principalmente alimentos no perecederos, entre ellos arroz, aceite, pastas, legumbres, harina, panela, avena, cereales, leche, café, azúcar, atún y otros productos enlatados.
¿Qué elementos de higiene se pueden donar para los damnificados del terremoto?
Entre los elementos recibidos están pañales, tapabocas, toallas higiénicas, toallas húmedas, jabón, alcohol antiséptico, papel higiénico y cepillos de dientes, además de otros artículos esenciales.
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