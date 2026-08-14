Medellín suma 178 toneladas de ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto

En total, 178 toneladas de comida para paliar el hambre de los afectados por el terremoto del lunes pasado han recogido hasta ahora en los puntos de acopio de la Alcaldía de Medellín y de los bancos de alimentos de la ciudad.
De ese total, la mayoría, 159,7 toneladas, son productos que han recolectado en las sedes dispuestas por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia -Ábaco-, la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y la Fundación Saciar.
Mientras tanto, 18,3 toneladas provienen de los puntos de acopio de la administración distrital.
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Entre las donaciones hay arroz, aceite, pastas, legumbres, harina, panela, avena, cereales, leche, café, azúcar, atún y enlatados, lo mismo que productos de aseo e higiene, como pañales, tapabocas, toallas higiénicas, toallas húmedas, jabón, alcohol antiséptico, papel higiénico y cepillos de dientes y otros elementos esenciales.