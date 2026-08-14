¿Pensando en adoptar? La cita en Premium Plaza para cambiarle la vida a un gato en Medellín

Por estos días, Medellín tiene una invitación para quienes estén pensando en sumar un nuevo integrante a su familia: adoptar un gato. Hasta el lunes 17 de agosto, el Centro Comercial Premium Plaza recibe una jornada en la que los ciudadanos podrán conocer a los felinos que están disponibles para encontrar un hogar.
La iniciativa estuvo precedida por más de 300 esterilizaciones realizadas el pasado 8 de agosto y hace parte de las acciones de protección y bienestar animal que adelanta la Administración Distrital.
Además de ofrecer una segunda oportunidad a animales que han sido rescatados, la convivencia con gatos puede traer beneficios para las personas y las familias que decidan adoptarlos.
Entérese: ¿Las mascotas son milagrosas para el estrés? La ciencia tiene una respuesta sobre gatos y perros.
Estos animales pueden convertirse en compañía cotidiana, favorecer rutinas de cuidado y generar vínculos afectivos con sus cuidadores. Para muchas personas, compartir el hogar con una mascota también puede contribuir a disminuir la sensación de soledad y tener mayor bienestar emocional.
Sin embargo, adoptar implica mucho más que llevar un animal a casa. La tenencia responsable requiere tiempo, alimentación adecuada, atención veterinaria, vacunación, esterilización y condiciones seguras para el animal durante toda su vida.
En lo que va de 2026, más de 1.300 gatos han sido rescatados en Medellín y 262 han encontrado un hogar, cifras que muestran tanto la magnitud del trabajo de protección animal como la importancia de que más ciudadanos opten por la adopción responsable.