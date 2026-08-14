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¿Pensando en adoptar? La cita en Premium Plaza para cambiarle la vida a un gato en Medellín

El Centro Comercial Premium Plaza será escenario de una jornada especial de adopción de gatos.

  • Más de 1.300 felinos han sido rescatados este año en Medellín. Foto: cortesía.
    Más de 1.300 felinos han sido rescatados este año en Medellín. Foto: cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Por estos días, Medellín tiene una invitación para quienes estén pensando en sumar un nuevo integrante a su familia: adoptar un gato. Hasta el lunes 17 de agosto, el Centro Comercial Premium Plaza recibe una jornada en la que los ciudadanos podrán conocer a los felinos que están disponibles para encontrar un hogar.

La iniciativa estuvo precedida por más de 300 esterilizaciones realizadas el pasado 8 de agosto y hace parte de las acciones de protección y bienestar animal que adelanta la Administración Distrital.

Además de ofrecer una segunda oportunidad a animales que han sido rescatados, la convivencia con gatos puede traer beneficios para las personas y las familias que decidan adoptarlos.

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Estos animales pueden convertirse en compañía cotidiana, favorecer rutinas de cuidado y generar vínculos afectivos con sus cuidadores. Para muchas personas, compartir el hogar con una mascota también puede contribuir a disminuir la sensación de soledad y tener mayor bienestar emocional.

Sin embargo, adoptar implica mucho más que llevar un animal a casa. La tenencia responsable requiere tiempo, alimentación adecuada, atención veterinaria, vacunación, esterilización y condiciones seguras para el animal durante toda su vida.

En lo que va de 2026, más de 1.300 gatos han sido rescatados en Medellín y 262 han encontrado un hogar, cifras que muestran tanto la magnitud del trabajo de protección animal como la importancia de que más ciudadanos opten por la adopción responsable.

“Podrán conocer a estos animales que están llenos de amor y en toda la mejor condición para llegar a sus hogares, para encontrar el afecto de sus familias. (...) La adopción siempre será una muy buena manifestación de solidaridad y la tenencia responsable evita que nuestros gatos y perros estén abandonados y expuestos a peligros”, señaló Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente.

La funcionaria invita a las familias a acercarse a Premium Plaza, conocer a los animales disponibles y evaluar si cuentan con las condiciones necesarias para asumir su cuidado.

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La jornada estará disponible hasta el 17 de agosto en el Centro Comercial Premium Plaza. La invitación es a que quienes estén preparados para asumir el compromiso encuentren allí a un nuevo compañero y, al mismo tiempo, le den una segunda oportunidad a un animal rescatado.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hasta cuándo y dónde se realizará la jornada de adopción de gatos en Medellín?
La jornada especial de adopción estará activa hasta el lunes 17 de agosto de 2026 en el Centro Comercial Premium Plaza, donde la ciudadanía podrá conocer a los felinos rescatados y realizar su proceso de vinculación.
¿Cuántos gatos han sido rescatados y adoptados en Medellín en lo corrido de 2026?
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, en lo que va del año 2026más de 1.300 gatos han sido rescatados en la ciudad y262 felinos ya han encontrado un nuevo hogar mediante los programas de adopción responsable.
¿Qué beneficios emocionales y de salud aporta la convivencia con un gato?
Estudios y expertos señalan que compartir la vida con un felino ayuda a Reduce la sensación de soledad, estimula rutinas saludables de cuidado, disminuye el estrés y fortalece los vínculos afectivos. dentro del núcleo familiar.
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