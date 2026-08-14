Ataque con drones explosivos deja un militar muerto y cuatro heridos en Norte de Santander

Una ofensiva con drones cargados con explosivos volvió a golpear a las tropas desplegadas en Norte de Santander. El ataque, en el que murió el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres, ocurrió en zona del municipio de El Carmen; otros cuatro soldados resultaron heridos. Lea también: Dos soldados resultaron heridos tras ataque del ELN contra base militar en Norte de Santander De acuerdo con el Ejército, los uniformados, pertenecientes al Batallón Especial Energético y Vial N.º 10, desarrollaban operaciones para proteger a la población cuando fueron atacados con esos dispositivos acondicionados con artefactos explosivos. En medio de la acción. Los otros cuatro militares heridos fueron evacuados con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia centros médicos para recibir atención especializada.

Tras el ataque, el Ejército anunció que adelantará ante las autoridades competentes las denuncias correspondientes por el empleo de métodos y medios de guerra que, según señaló la institución, podrían contravenir las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del sargento segundo Gutiérrez Torres. La institución también informó que dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a las familias de los militares afectados. Por ahora, no se ha confirmado qué grupo armado estaría detrás del ataque.

Drones con explosivos, estrategia de los criminales en Norte de Santander

El hecho ocurre en un departamento donde el uso de drones cargados con explosivos se ha convertido en una de las principales amenazas para la Fuerza Pública, especialmente en la región del Catatumbo. Según datos de agencias de inteligencia conocidos por El Tiempo, entre el 26 de abril de 2024 y el 28 de marzo de 2025 se documentaron al menos 185 eventos con drones cargados con explosivos en Colombia. Estos ataques dejaron 31 civiles y 19 uniformados heridos, además de un menor de edad y dos uniformados asesinados, de acuerdo con el registro citado por ese medio. El fenómeno se concentró en ocho departamentos: Guaviare, Caquetá, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Caldas y Norte de Santander. Norte de Santander se consolidó como uno de los principales escenarios de esta modalidad de ataque. Las disidencias de las Farc serían responsables de la mayoría de los hechos contabilizados, seguidos por el ELN.

Según un mapeo realizado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), esta modalidad dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en una práctica recurrente dentro de la confrontación entre el ELN y el Frente 33 del EMBF. Los registros muestran que los drones fueron empleados principalmente contra objetivos militares. Aunque el propósito central de estos ataques es golpear la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, las comunidades de la zona permanecen expuestas a los efectos de las hostilidades. En cuanto a la distribución territorial, Tibú concentró los casos junto con El Tarra. Los demás hechos ocurrieron en Sardinata y Teorama.

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