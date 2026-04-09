Colombia tendrá tres árbitros en Norteamérica 2026: solo uno será central y no es Wilmar Roldán

La Fifa dio a conocer el listado de 52 árbitros centrales que estarán en el Mundial Norteamérica 2026 este jueves. Entre ellos fue incluido un colombiano. No es Wilmar Roldán, juez antioqueño que es reconocido por muchos como el mejor del país y quien ya lleva más de 1.000 partidos dirigidos. El elegido por el ente rector del fútbol es el bogotano Andrés Rojas, quien tiene 41 años y suele dirigir partidos en torneos Conmebol y eliminatorias a la Copa del Mundo. En 2025 protagonizó una polémica en duelo Flamengo-Estudiantes que llevó a que el equipo brasileño hiciera una denuncia por la molestia que les generó la expulsión a Gonzalo Plata. Al final, el ente del fútbol suramericano quitó la sanción.

Rojas fue incluido en el listado de jueces centrales más grandes de la historia que a presentado la Fifa para una Copa del Mundo. Entre los elegidos, además, hay seis mujeres. Sin embargo, el hecho de que el árbitro colombiano hiciera parte de los “seleccionados” por el ente rector del fútbol, no implica que vaya a dirigir un partido en el torneo, que se jugará en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año.

¿Por qué el árbitro Andrés Rojas no dirigía “de entrada” en el Mundial?

Andrés Rojas, de acuerdo con lo que le dijo el analista arbitral Jorge Ramírez al programa Jugada Maestra de Ditu, no tiene fija su participación en un encuentro de la Copa del Mundo porque como solo tiene un asistente (el juez colombiano Alexander Guzmán), lo tendrían como reserva ante un eventual problema con otro miembro de un cuerpo arbitral para un partido.

Recordemos que, por ejemplo, en el duelo entre las selecciones de Jamaica y Congo en el repechaje internacional al Mundial que se jugó en México a finales del mes pasado, el central Facundo Tello sufrió una lesión en medio del partido por lo que fue necesario que Darío Herrera, quien fungía como cuarto hombre, terminara de dirigir el encuentro.