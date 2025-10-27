Prográmese: así se jugará la fecha 18 de la Liga Betplay desde este lunes

La fecha 18 de la Liga Betplay-2 arranca este lunes con el compromiso entre Pasto-Pereira a las 7:45 p.m., y se extenderá hasta el jueves, cuando se disputarán tres compromisos. La jornada continuará el martes con el clásico joven entre Águilas y Envigado, a las 4:00 de la tarde, último duelo de ambos en la A, ya que para 2026 el cuadro naranja pasará a jugar en la B, junto con Unión Magdalena que también perdió la categoría. Finalmente ese mismo día, la jornada cierra con Deportivo Cali-Alianza, desde las 6:10 de la tarde.

Para el miércoles están programados los duelos Equidad-Fortaleza, a las 4:00 p.m., Junior-Santa Fe a las 6:10, y con ese mismo horario el duelo entre DIM-Bucaramanga en el Atanasio Girardot. Millonarios-Once Caldas cerrará ese día a las 8:20 p.m., en El Campín. El jueves concluirá la fecha 18 con los compromisos Unión Magdalena-Tolima desde las 4:00 p.m., Chicó-América a las 6:10 y Llaneros-Nacional a las 8:20 de la noche.

Tres cupos para nueve equipos, así está la lucha por entrar a los ocho

Deportes Tolima, Llaneros, Águilas Doradas, América de Cali, Alianza, Santa Fe, Once Caldas, Millonarios y Deportivo Cali, son los equipos que tienen opciones matemáticas de llegar a la cifra de 29 puntos en busca de la clasificación. Pero estos equipos se enfrentan entre sí y, por ello, muchos no podrán llegar a los 29 puntos; algunos tienen menor rango de error, como Millonarios, Santa Fe, Once Caldas y Deportivo Cali, que tienen que ganar los tres partidos que restan en la Liga para clasificarse.