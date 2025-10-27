Prográmese: así se jugará la fecha 18 de la Liga Betplay desde este lunes

La fecha 18 de la Liga Betplay-2 arranca este lunes con el compromiso entre Pasto-Pereira a las 7:45 p.m., y se extenderá hasta el jueves, cuando se disputarán tres compromisos.
La jornada continuará el martes con el clásico joven entre Águilas y Envigado, a las 4:00 de la tarde, último duelo de ambos en la A, ya que para 2026 el cuadro naranja pasará a jugar en la B, junto con Unión Magdalena que también perdió la categoría.
Finalmente ese mismo día, la jornada cierra con Deportivo Cali-Alianza, desde las 6:10 de la tarde.