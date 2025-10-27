En ocho partidos, Diego Arias rompió tres rachas negativas que atormentaban a Nacional

Hay momentos en el fútbol en los que las estadísticas dejan de ser frías y se convierten en testimonios de transformación. Desde que Diego Arias tomó las riendas de Atlético Nacional, el equipo parece haber encontrado ese aire fresco que tanto necesitaba. Sin promesas rimbombantes ni discursos de laboratorio, el técnico antioqueño ha devuelto al club su identidad competitiva, su mística y, sobre todo, su fe. Ocho partidos después, el Verde no conoce la derrota: seis victorias, dos empates, y tres rachas negativas quebradas.
