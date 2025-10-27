Si su hijo va a perder el año y en el colegio no le avisaron, no lo pueden poner a repetir

El año escolar entra en su recta final. En estas fechas, muchos estudiantes ya hacen cuentas sobre lo que les falta para terminar el curso y saber si pasarán o no al siguiente grado. Es en este momento cuando los padres de familia viven la incertidumbre, especialmente aquellos cuyos hijos no han tenido el mejor desempeño académico.
Antes de lamentar la pérdida del año escolar, debe tener en cuenta que la decisión de no promover a su hijo debe estar completamente sustentada. Así lo explica el abogado Fernando Beltrán, quien en un video de TikTok cuenta que un año no puede declararse como perdido solo porque sí.