Televisor 8K vs 4K: ¿nota su ojo la diferencia? La ciencia dice que no

¿Vale la pena comprar un televisor 8K? Un estudio reciente de la Universidad de Cambridge y Meta Reality Labs sugiere que no necesariamente, pues Los investigadores midieron por primera vez el límite real de resolución del ojo humano, es decir, la cantidad máxima de detalles que podemos percibir en una pantalla. Y su hallazgo, publicado en Nature Communications, demuestra que más allá de cierto punto los píxeles adicionales son invisibles para nosotros, es decir que una televisión con más resolución no ofrece una mejor experiencia visual, solo más datos que el ojo no puede distinguir.
